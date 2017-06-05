NE KADAR İSTEKLİ?





Uzun süredir biriyle birlikte olunca, aradaki kıvılcımın ne âlemde olduğu merak konusu olabiliyor.

Journal of Sex Research’te yayımlanan ve uzun süreli ilişkisi olan 30-65 yaş arası erkeklerin cinsel arzularını ortaya koyan bir çalışmada, katılımcıların yüzde 53’ü partnerleriyle iyi iletişim kurmanın cinsel isteklerini arttırdığını söylemiş. Yani zannedilenin aksine erkekler, seks için her daim hazır olmuyor. Tek yapman gerekenin seksi bir iç çamaşırı almak olduğunu düşünmek yerine, onunla konuşmaya ne dersin?

