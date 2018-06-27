NE ATIŞTIRACAĞINI DÜŞÜNÜYORSAN…

| 27 Haziran 2018|  , anaslide, BESLENME & ZAYIFLAMA

 


Ünlü modellerin kusursuz fiziklerini sadece genetiklerine borçlu olduklarını düşünüyoruz. Ancak bu bir yanılsamadan ibaret. Zira açlık krizlerinde yaptıkları sağlıklı ve lezzetli seçimler ile de bu durumu destekliyorlar. Ünlü modellerden sağlıklı atıştırmalık önerileri almaya ne dersin?

Kendall Jenner

Bir pizza, hamburger ve kızarmış tavuk fanı olan Kendall Jenner’ın moda haftaları öncesindeki rutini oldukça basit: bol bol elma ve Ksumi’nin Detoks Çayı.

 

ÜNLÜ MODELLERDEN SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK ÖNERİLERİ (11)

Liu Wen

Uzun bir yolculuğa çıkacaksan, Wen’e kulak ver. “Eğer uçağa bineceksem meyve sularını beslenme rutinimden eksik etmem ve bol bol C vitamini alırım. Yağlı besinlerden uzak dururum. Çünkü yolculuktayken vücudumuz bu besinleri sağlıklı bir şekilde işlemeyebilir ve bu durum da cildimize kötü bir şekilde yansıyabilir.”

 

ÜNLÜ MODELLERDEN SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK ÖNERİLERİ (10)

@DEVWINDSOR

Devon Windsor

Ünlü model beslenme konusunda dengeden hoşlanıyor. Instagram’ında pizza ve dondurma görebileceğin kadar bol bol taze meyve ve hindistan cevizine de rastlayabilirsin.

ÜNLÜ MODELLERDEN SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK ÖNERİLERİ (9)

@GIGIHADID

Gigi Hadid

McDonald’s sevgisiyle tanınan Hadid kusursuz fiziğini daha çok sık sık yeşil meyve sularını tüketmesine borçlu.

 

ÜNLÜ MODELLERDEN SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK ÖNERİLERİ (8)

@JASTOOKES

Jasmine Tookes

Elma ve fıstık ezmesi tükettiğini söyleyen ünlü Victoria’s Secret meleği eklemeden geçemiyor: “Badem ezmesine bayılırım!”

 

ÜNLÜ MODELLERDEN SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK ÖNERİLERİ (7)

VICTORIA’S SECRET

Josephine Skriver

Ünlü model açlık krizleri için çantasında her zaman bir paket fındık bulundurduğunu söylüyor. Daha fazlası için mi? Çikolata!

 

ÜNLÜ MODELLERDEN SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK ÖNERİLERİ (6)

Pinterest

Karlie Kloss

Glutensiz sağlıklı cookieleriyle ünlü olan top model, sağlıklı atıştırmalık seçeneğini bulmuş bile.

 

ÜNLÜ MODELLERDEN SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK ÖNERİLERİ (5)

@ALESSANDRAAMBROSIO

Alessandra Ambrosio

Özellikle doğum sonrası diyetinde favori antioksidanlarını kullandığını söyleyen ünlü modelin favorisi bitter çikolata.

 

Lindsey Ellingson
ÜNLÜ MODELLERDEN SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK ÖNERİLERİ (3)

@MARTHAHUNT

Martha Hunt

Tam bir badem ezmesi tutkunu olduğunu söyleyen Hunt, yaptığı smoothielerin içine mutlaka bir kaşık dolusu kattığını söylüyor.

 

ÜNLÜ MODELLERDEN SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK ÖNERİLERİ (1)

Miranda Kerr

Kırmızı meyvelerin tümünü sevdiğini söyleyen model, özellikle böğürtlenlerin favorisi olduğunu söylüyor. Aynı zamanda dolabında her zaman noni suyu ve aloe vera bulunuyor.

 

ÜNLÜ MODELLERDEN SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK ÖNERİLERİ (2)

Pinterest

Sara Sampaio

Pankek, milkshake ve pizza hayranı olan Sampaio eğer öğle saatlerinde açlık krizi geçirirse çözümü muz yemekte bulduğunu söylüyor.

 

ÜNLÜ MODELLERDEN SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIK ÖNERİLERİ (1)

@TAYLOR_HILL

Taylor Hill

Cips yemeyi çok sevdiğini söyleyen Hill, aradaki dengeyi sağlıklı smoothieler ve çiğ badem ile kuruyor.

Last modified: 27 Haziran 2018

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