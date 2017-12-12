Nature’s Supreme Vitamin ve Mineral Destekleri İle Tanışmanızın Zamanı Geldi!





Kış aylarının gelmesiyle birlikte hastalıklara karşı önlem alabilmek için en iyi multivitamin desteklerini arar olduk. Bu sırada karşımıza yepyeni bir marka çıktı: Nature’s Supreme.

Bu yeni markayı denememizin en büyük sebebi, hali hazırda kullandığımız ürünlerden iddia ettiği farklara sahip olup olmadığını görebilmekti. Açıkçası Nature’s Supreme ürünlerinden böyle güçlü bir sonuç alacağımızı başta düşünmemiştik, şimdi ise önümüzdeki kışı Nature’s Supreme vitamin ve mineral destekleri sayesinde daha rahat geçirebileceğimizden eminiz.

Nature’s Supreme öncelikle diğer markalardan kendini kadın ve erkekler için özelleştirilmiş multivitamin destekleriyle ayırıyor. Kadın ve erkeklerin ihtiyaçlarının farklı olduğunun farkında. Bize ürünle ilgili sunduğu argüman şu ki, “Nature’s Supreme olarak kadın ve erkeklerin gün içerisinde ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin yanı sıra bitkisel besinlerin de farklı olduğunu biliyoruz. Bu farklılıklara göre optimum düzeyde besin ihtiyaçlarını karşılayabilecek, kadınlar ve erkekler için farklı olarak özel multivitamin formülleri üretiyoruz”. Nature’s Supreme bizim dikkatimizi ilk önce bu vaatleri ile çekti. Bir kadın olarak, mikro besin ihtiyacımızı kış aylarında yeterli bir şekilde karşılayabilmek için bize yönelik geliştirilmiş bir formülü denemek istedik. Bu sırada internet sitelerinde ürün incelemesi yaparken, kadın multivitamin ürünlerine ekledikleri Cranberry (turna yemişi) dikkatimizi çekti.

Turna yemişini biraz araştırmaya başladıktan sonra ise ürün kalitelerine güvenimiz daha da arttı. Türkiye’de yalnızca Nature’s Supreme Multivitamin for Women ürününde bulunan turna yemişi ekstresinin insan sağlığına etkisi gerçekten muhteşem! Güçlü bir C vitamini ve antioksidan olmasının yanı sıra, Avustralya ve Amerika’da yapılmış araştırmalar sonucu idrar yolunda üreyen E.coli bakterilerinin oluşumunu engellediği görülmüş. Turna yemişinin aktif maddesi bu bakterilerin üriner sisteminizde tutunmasını engelleyebiliyor ve böylece idrar yolu iltihaplanması risklerini azaltabiliyor. Turna yemişi ile ilgili ağız ve diş sağlığınızı da etkileyen Kanada’da yapılmış bir araştırma Amerika Diş Sağlığı Birliği’nce de onaylanmış. Bu araştırma sonucu diş üzerinde bakterilerin tutunmasına karşı koruma sağlayan turna yemişi ağızda oluşacak enflamasyonun ve ağız kokusu problemlerinin de önüne geçebiliyor.

Kadınlar için üretilmiş olan Nature’s Supreme Multivitamin for Women, gün içinde yorgunluğunuzu azaltacak, sizi daha dengeli ve zinde hissettirecek Koenzim Q10 içeriğine de sahip. Temel görevi hücrelerde enerji üretimini ve kaslara enerji aktarımını desteklemek olan Koenzim Q10, metabolizmanızın düzenli çalışmasına yardımcı olarak bağışıklık sisteminizi de destekliyor.

Nature’s Supreme, kadınların gün içerisinde ihtiyaç duyacağı tüm vitaminlerin ham maddesini, dünyanın en büyük ve güvenilir vitamin üreticisi olan DSM firmasının Quali® patentine sahip vitaminlerinden temin edip yine firmanın patentli bir karışım teknolojisi olan Quali®-Blends kullanarak kapsüllenmeye hazır hale getiriyor. Bilen bilir belki ama yine de belirtmekte fayda var. Vitaminler de tıpkı elmaslarda olduğu gibi kalite derecelendirmesine sahip (grade). A en kaliteli sınıf olmak üzere aşağılara doğru uzayıp giden bir liste mevcut. Nature’s Supreme tüm vitaminlerinde tercihini A grade’den yana kullanmış ki zaten patentli olmaları da bunun bir göstergesi.

Nature’s Supreme’in diğer ürünlerini de inceleme fırsatımız oldu. Gerçekten her ürününde internet sitelerinde yazan bilgileri kontrol ettiğinizde oldukça şaşıracağınız kalite ve şeffaflıkta ham madde ve üretim standartlarıyla karşılaşıyorsunuz.

Nature’s Supreme ürünlerinin ham maddeleri, yabancı menşeli ve patentli olan lider firmalar tarafından üretiliyor. Nature’s Supreme, MEG-3 patentli ham maddesiyle ise size alabileceğiniz en kaliteli omega kaynaklarını sağlarken, Nature’s Supreme tüm kapsüllerini vejetaryenlerin de kullanımına uygun bitkisel, sindirimi kolay kapsüller olarak üretiyor. Tüm vitamin ve mineral desteklerini dünya standartlarına uygun ISO 9001, 22000, GMP ve helal sertifikalarına sahip tesislerde üretiyor. Bununla da yetinmeyen Nature’s Supreme, ham maddelerini mikrobiyolojik analizler haricinde beyan doğruluğunu ve içerik kalitesi onayı için Türkiye ve Avrupa’nın en büyük test laboratuvarlarından biri Yeditepe Üniversitesi YÜ-GAM Ar-Ge ve Analiz Merkez Laboratuvarı’nda her üretimini tek tek test edip, kalitesini onaylatıyor.

Üstüne üstlük Nature’s Supreme, aklınıza gelebilecek tüm sorulara karşı şeffaflık ilkesi ile hareket ediyor. Yukarıda saydığımız tüm özelliklerin belgelerini internet sayfalarında her bir ürünün altında tek tek bulabilirsiniz.

(http://www.naturessupreme.com/multivitamin-women)

Bu da bizim gözümüzde kocaman bir artı kazanmalarını sağladı! İlk kez kullandığımız bir ürünün bu denli şeffaflık ile bizlere tanıtıldığına şahit oluyoruz ve mutluyuz!

Denediğimiz ürünlerin sonuçlarını da görmeye başladık. Kış ayları şu an çok daha sağlıklı geçiyor. Size de yeni keşfettiğimiz Nature’s Supreme’i bir an önce denemenizi tavsiye ederiz!

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