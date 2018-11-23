Nar ve egzersiz performansı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan ÇobanoğluNar, diyette doğal nitrat alımını sağlayan bir meyve. Nitratların kan basıncını düşürebilme etkisi olduğu gibi enerji üretimini sağlayan mitokondrilerin etkinliğini de arttırarak fiziksel performansı arttırabildiği görülmüştür” diyor.