MUZIPO KIDS’İN “AYNI GÖKYÜZÜNÜN ÇOCUKLARIYIZ” PROJESİ



“Eğlenceli hareket” formatı ile spor algısını çocuklar için yeniden tanımlayan Muzipo Kids, 11 ilde faaliyet gösteren 30 merkezinde çocuklarla buluşurken; sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda daha kısıtlı şartlar altında eğitim alan çocukların da yanında olmayı amaçlıyor.

Muzipo Kids, bu amaçla başlattığı “Aynı Gökyüzünün Çocuklarıyız” projesi kapsamında ilk olarak Ağrı Doğu Beyazıt Ahmed-i Hani İlkokulu’nda bir hareket alanı tesis etti. Doğu Beyazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı’nın, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin katılmış olduğu açılış töreninde, açılış kurdelesini anasınıfı öğrencilerinden Fatma Çoktin büyük bir heyecanla kesti. Yapılan törenle kullanıma açılmış olan hareket alanında; çocukların denge, koordinasyon ve esneklik becerilerini geliştiren hareket eğitimleri uygulanacak. Bunun yanı sıra çocuklara başarma duygusunu tattıran, onlara özgüven kazandıran etkinlikler gerçekleştirilecek.

Projenin tüm Muzipo merkezlerinde yapılacak olan atölye çalışmalarından elde edilecek olan gelirle ve çeşitli sponsorluk anlaşmalarıyla sürdürülmesi planlanıyor.

Tesis edilen / edilecek hareket alanlarında çocukların;

Kendine güven kazanması,

Bağımsız olmayı öğrenmesi ve özsaygıyı kazanması,

Kendi kişiliğini ve vücudunu tanıması,

Sosyalleşmesi,

İlkokula uyumunu sağlayacak yeteneklerini geliştirmesi hedeflenir.

Desteklemek için “Aynı Gökyüzünün Çocuklarıyız” projesi hakkında ayrıntılı bilgi almak ve projeye destek olmak için, (0216) 700 22 17 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.

Muzipo Kids Hakkında:

Türkiye’nin ilk çocuk hareket üssü olan Muzipo Kids, 18 ay – 12 yaş aralığındaki her gelir seviyesinden çocuğun hareket edebileceği alanlar oluşturmak ve toplumda erken yaşta egzersiz ve oyunun önemiyle ilgili farkındalık yaratmak misyonuyla 2011 yılında kuruldu. Hareket eğitimi ile fiziksel gelişime katkıda bulunmanın yanı sıra çocukların yaratıcılıklarını arttırıcı oyun ve atölye çalışmaları ile hem eğlendirmeyi hem de her açıdan gelişimlerini sağlamayı hedefleyen Muzipo Kids, tüm Türkiye genelinde franchising yöntemiyle açılan merkezleriyle yaygınlaşmaya devam ediyor.

