MÜZEDE YOGA’DA HEYECANLA BEKLENEN GÜN





Dünyaca ünlü yoga eğitmeni Chris Chavez dördüncü kez Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi “Müzede Yoga” etkinliğinde.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde büyük bir ilgiyle devam eden “Müzede Yoga” etkinliği, 4 Ağustos Cuma günü heyecanla beklenen dünyaca ünlü yoga eğitmeni Chris Chavez’e ev sahipliği yapacak.

Los Angeles’ın en iyi 10 yoga eğitmeninden biri olarak “Rockstar Yogi” olarak anılan, aynı zamanda Cihangir Yoga’nın ortağı da olan Chris Chavez, SSM’nin Boğaz manzarası eşliğinde yoga severlere benzersiz bir deneyim yaşatacak. 4 Ağustos Cuma günü saat 18.30 – 20.00 saatleri arasındaki etkinlik, her seviyeden katılımcıya açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

SSM’nin Cihangir Yoga ile birlikte hayata geçirdiği, geleneksel hale gelen “Müzede Yoga” etkinliği, 23 Ağustos Çarşamba gününe kadar 08.00-09.15 saatleri arasında devam edecek.

*Katılımcıların kendi matlarını getirmesi rica olunur. Ayrıntılı bilgi için; www.sakipsabancimuzesi.org

