MUTSUZ BİR İLİŞKİYE SAPLANIP KALANLARA HAYAT KURTARICI BİR BAŞUCU KİTABI





48 yılını psikoterapi çalışmalarına adayan Dr. Howard M. Halpern’in yazdığı mutsuz ilişkileri sorgulayıp, birine bağımlılıktan kurtulmanın yollarını gösteren AŞK YETMEDİĞİNDE isimli kitap, TARA KİTAP etiketiyle raflardaki yerini aldı

Bir aşk ilişkisine nokta koyabilmek bazen çok zordur, üstelik zarar verdiği bilindiği halde… “Aşk Yetmediğinde” adlı yeni kitabında verdiği bilgilerle, mutsuz bir ilişkiye saplanıp kalanlara ve bundan kurtulmak isteyenlere rehberlik yapan Dr. Halpern, insanları böyle bir ilişkide tutan şeyin ne olduğuna dair bilmeceyi çözüyor; çözüm yollarını gösteriyor.

“Kötü bir ilişkiyi sürdürmeye devam etmek sağlığınıza zarar verebilir” diyen Dr. Halpern, aynı zamanda böyle bir ilişkinin insanın kendisine olan saygısını ve öz güvenini zedelediğini; hayatını kabusa çevirdiğini anlatıyor. Bu tarz ilişkileri yaşayanların yalnız olmadığını hatırlatan Dr. Halpern, son derece akıllı ve tecrübeli pek çok insanın, onlara zarar verdiğini bildikleri halde, ilişkilerini bitirmekte zorlandıklarını söylüyor. Ve diyor ki;

“İlişkinize ya da evliliğinize nokta koyup koyamama konusunda kararsız kaldığınızda… Bazı şeyleri akışına bırakmanız gerektiğinin farkında olduğunuzda ve bunu yapamadığınızda… Neden gidemediğinizi kendinize sorup durduğunuzda… Umutlarınızın yeterince gerçekçi olmadığını düşündüğünüzde… Evli sevgilinizin eşini bırakıp bırakmayacağından şüphe ettiğinizde… O kişi olmadan yaşayamayacağınızı ya da bir daha asla kimseyi bulamayacağınızı düşündüğünüzde…” bu kitap size ihtiyacınız olan desteği verecek.



