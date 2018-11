MUTLULUK SEVİYENİ ARTIRMANIN YOLLARI

Bilimsel araştırmalar mutluluk ile hareket arasındaki ilişkiyi her geçen gün daha da doğruluyor. Araştırmacılar mutsuz ve stres yüklü insanların birkaç basit hareketle bile bakış açılarını değiştirebileceğini öne sürüyor.

Global sporcu performansı ve fitness eğitimleri üzerine çalışan fitness ve yaşam stili uzmanı Samantha Clayton, “Mutluluk seviyeni arttırmak istiyorsan hareket et, hiç olmazsa 2 dakikalık tempolu yürüyüş yap” diyor. İşte Clayton’ın önerileri…

Günümüz dünyasının insanı yoğun iş takvimini dengeye oturtmak için baş döndürücü bir tempoya ayak uydurmaya çalışıyor. Bu koşturmaca içinde olmak kişiyi bazen tükenme noktasına getirebiliyor. Bu durumda sağlıklı kalabilmek için biraz mola verip ruh halini iyileştirmek ve enerji seviyesini düzenlemek gerekiyor. Samantha Clayton, bilimsel olarak kanıtlanmış, kolayca uygulanabilecek ve stresi azaltarak yaşam kalitesini yükseltecek 8 basit “hayatta kalma yöntemi”ni anlatıyor.

Karnından nefes al

İşe nefes alma şeklini değiştirerek başla. Bilinçli nefes alma tekniklerini kullanarak burnundan aldığın nefesin karnında genişlemesini hisset ve sonra ağzından nefes ver. İşyerinde veya yoğun programının ortasında bilinçli nefes alma tekniğini 5-10 kez tekrarlamak, zihnini yatıştıracak son derece etkili bir moladır.

Vücudunu esnet

Kahve molası yerine esneme molası vermeye ne dersin? İş yerinizde otururken ve telefonla konuşurken basit boyun hareketleri ve kol esnetme egzersizleri yapabilirsin. Gün içerisinde basit hareketler zihninizi tazeler ve kas gerginliğini azaltır.

Mutlaka düzenli ol

Ruh halini desteklemek için önce stres seviyeni azaltman gerekir. Eşyalarını kaybetmek veya nereye koyduğunu hatırlayamamak strese yol açar. Evde, işte veya arabada, kısacası her yerde düzenli olmaya biraz zaman ayır. Günde sadece birkaç dakikanı ayırarak etrafını düzenlemek kendini daha iyi hissetmeni sağlayabilir.

Daha sık gülümse

Gülümsediğinde vücudun endorfin salgılar. Daha da önemlisi sahte bir gülümseme bile aynı etkiyi yaratır! Her gün bilinçli olarak insanlara gülümse. Ruh halinin bir anda düzeldiğini ve yüz kaslarının çalıştığını hissedeceksin. Üstelik insanlar da sana gülümseyeceği için onların ruh halinin düzelmesine de katkıda bulunmuş olursun.

Koordinasyon egzersizleri yap

Üst bedeni ve alt bedeni aynı anda çalıştırmak seni zinde hale getirir. Omuz geliştirme egzersizlerini bacak egzersizleriyle birleştirdiğinizde egzersiz rutinini hızlandırabilir ve beynini harekete geçirebilirsiniz. Bir sonraki seferde koordinasyonunu güçlendirecek birkaç basit hareket daha üretebilirsin.

Tempolu yürüyüş yap

İki dakikalık bir yürüyüşün sağlığına ya da ruh haline bir etkisinin olmayacağını düşünebilirsin. Oysa tempolu bir yürüyüş birkaç dakikalığına bile yapılsa kalp-damar sağlığına iyi gelebilir. Sadece birkaç dakikanız varsa, hızlı ve tempolu bir yürüyüşü tercih et. Farklı bir yöntem deneyerek (ve eğer mümkünse dışarıda yürüyerek), stres seviyeni azaltabilirsin. Gün içinde en az 30 dakika yürümek ideal egzersizin olabilir.

Cildine zaman ayır

Kaliteli cilt bakım ürünleri, dış görünüşünü ve dolayısıyla da ruh halini olumlu etkiler. Evde peeling yaptığın yüzüne kaliteli bir nemlendirici kremle masaj yapmak yalnızca iki dakikanı alacaktır. Dış görünüşüne özen göstermek için ekstra zaman ayırmak özgüvenini arttırır ve doğru ürünlerle yüz masajı yapmak bunun için en kolay yöntemlerinden biridir.

Hızlı bir “egzersiz kokteyli” dene

Hepimizin bildiği egzersizleri art arda kısa sürelerle yaparak bir kokteyle dönüştürün: Dört basit egzersizin her birini yalnızca 30 saniye yapman zindeliğin için yeterli olacaktır. Egzersiz süresi her ne olursa olsun, vücudun endorfin salgılayarak enerji seviyenin artmasını sağlayacaktır. İşte basit bir egzersiz kokteyli: