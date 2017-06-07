MUTLULUK İÇİNDE YAŞAMAK İÇİN İLHAM VEREN MEDİTASYONLAR
Ünlü yazar Don Miguel Ruiz’ın Toltek Bilgelik kitabı “Ateş Çemberi” Sola Yayınları etiketi ile raflarda yerini aldı.
Öğretilerimde, “Ateş Çemberi” seremonisi yaşamlarımızın en önemli gününü kutlar: Ruhumuzun ateşiyle birleştiğimiz ve ilahiliğimize döndüğümüz günü. Bu, tam olarak kim olduğumuzu anladığımız ve ‘Hayat’ veya ‘Tanrı’ olarak isimlendirdiğimiz yaradılışın gücüyle birlik içinde yaşamayı seçtiğimiz gündür. O günden itibaren, kendimize, hayata, yaradılışın içindeki her şeye yönelik koşulsuz sevgiyle yaşarız.
Bu kitap, sana gerçekte kim olduğunu hatırlatacak.