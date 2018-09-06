MUTLULUK İÇİN YE!





Tatlı krizini yatıştırmanın faydalı bir yolunu açıklıyoruz.

Kabul edelim, brownie kelimesi bile tek başına bir mutluluk kaynağı! Çikolatanın kortizol seviyesini düşürdüğü biliniyor, fakat bu tarif klasik brownie’yi gölgede bırakacak özelliklere sahip: Öncelikle, içindeki tatlı patates kaslara iyi gelen potasyum ve lifle dolu; bu yüzden daha hızlı tokluk hissi yaşatıyor. Siyah fasulyenin içeriğindeki magnezyum ise sinir sistemini dengeliyor ve anksiyeteyi azaltıyor.

Siyah Fasulye & Tatlı Patatesli Browni

120 gr bitter çikolata, doğranmış

60 gr tuzsuz tereyağı

450 gr siyah fasulye konservesi, sudan geçirilmiş ve süzülmüş

170 gr pişmiş tatlı patates, kabuğu soyulmuş

1 adet yumurta

80 ml akçaağaç şurubu, bal veya agave şurubu

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Bir tutam kaya tuzu

1 / Fırını önceden 175 derecede ısıt. Kare bir kabın tabanını pişirme kâğıdıyla kapla, uçları kabın kenarlarından dışarı taşsın. Kâğıdı çok hafif yağla.

2 / Küçük bir sos tenceresinde su ısıt, kaynama noktasına gelmeden önce üzerine bir kâse yerleştir ve çikolata ile tereyağını benmari usulü erit.

3 / Fasulye, tatlı patates, yumurta, şurup, vanilya, kabartma tozu ve tuzu mutfak robotunda püre hâline getir. Üzerine erimiş çikolata karışımını ekle ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar tekrar robottan geçir.

4 / Kek harcını pişirme kabına dök, kekin ortası tamamen katılaşana kadar 40-45 dakika pişir. İyice soğuduktan sonra pişirme kâğıdı yardımıyla kalıptan çıkar.

4 KİŞİLİK

Bir porsiyonda: 140 kalori, 7 gr yağ (4,5 gr’ı doymuş), 18 gr karbonhidrat, 11 gr şeker, 150 mg sodyum, 2 gr lif, 3 gr protein

