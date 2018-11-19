MUTLULUĞUN ANAHTARI

The Five Invitations kitabının yazarı Frank Ostaseski, 35 yılını ölüm döşeğinde yatan hastalara bakıcılık yaparak geçirdi. Mutlu olmanın dört ana şartını şöyle sıralıyor:

Şefkat Duy

Özgecilik ve başkalarını düşünmek mutluluğun en önemli adımlarıdır. Çünkü herkesin aslında aynı gemide olduğunu hatırlatır. Bunu fark ettiğimiz anda daha hoşgörülü ve anlayışlı oluruz.

Önceliklerini Belirle

İnsanlar hayatının son anlarına gelince “keşke ikinci arabayı da alsaydım” demez. Önemli olan ilişkileridir. Sadece sevilip sevilmediklerini ve yeterince sevip sevmediklerini düşünürler.

Affetmeyi Öğren

Geçmiş acılarımızı ve kalp kırıklıklarımızı her gittiğimiz yere götürüyoruz ve bütün ilişkilerimize yansıtıyoruz. Affetmek çok büyük bir erdemdir çünkü iyileşmemizi ve eski acılarımızdan sıyrılmamızı sağlar. Gerçekten özgürleşmek için affetmeyi öğrenmeliyiz.

Anda Kal

Sadece tatile çıkarsak dinleneceğimizi düşünürüz ama gerçek dinginlik yaşadığın ana odaklanmakta saklı. Çocuklarınla veya arkadaşlarınla zaman geçirirken, sadece onlara odaklan.

