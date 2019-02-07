Mutlu anılarını hatırla, depresyondan korun…

Dünya genelinde 300 milyondan fazla kişiyi etkileyen depresyon, sıklıkla gelişimsel yönden kritik bir dönem olan ergenlikte ortaya çıkıyor. Cambridge Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, olumlu olayları ve deneyimleri hatırlamanın gençlerin ileriki yıllarda depresyona karşı direnç kazanmalarına yardımcı olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar depresyon riski taşıyan 14 yaş civarındaki 427 gence birer kelime vererek o kelimeyle ilişkili pozitif ya da negatif bir anıyı hatırlamalarını istedi. Bir yıllık çalışmanın ardından, depresyona neden olan olumsuz düşünce ve yüksek kortizol seviyesinin güzel zamanları hatırlayarak azaltılabileceği kanıtlandı.

Kaynak: Cambridge Üniversitesi (İngiltere)