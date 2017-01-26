MUTLU OLMAK İSTİYORSAN SOYUN!





Londra Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, diğer insanların yanında çıplak kalmak, insanı daha mutlu yapıyor.

Araştırmacılar, 849 kişi üzerinde uyguladıkları anketin ardından, insanların dış alanda diğer insanlarla -aileniz ya da sevgiliniz bu kategoriye dahil olmuyor- birlikteyken çıplak kalmalarının onları daha mutlu kıldığı, vücutlarıyla daha barışık olmalarını sağladığı ve kendilerine olan güvenlerini arttırdığı sonucuna vardılar.

Ardından, 2 deney daha yapıldı. Fakat bu sefer, insanlarla nudist bir organizasyona katılmadan önce ve sonra görüşmeler yapıldı. Sonuçlar benzerdi: Aynı konularda benzer yükselmeler gerçekleşiyordu.

Araştırmanın yazarlarından Keon West, üniversite tarafından hazırlanan bir videoda, buldukları ilişkinin güçlü olduğunu, kişilerin bu aktiviteleri yapma sıklığı arttıkça mutluluk seviyelerinin de yükseldiğini belirtiyor.

Katılımcılardan birisi ise diğer insanların “normal ama kusursuz olmayan” vücutlarını görmenin, kendi içindeki güvensizlikleri yenme konusunda yardımcı olduğunu söylüyor.

