MUTLU OLMAK İÇİN EN GÜZEL YOL: TEŞEKKÜR ETMEK





Daha mutlu bir yaşamın anahtarı olan şeylerden biri de kuşkusuz ki teşekkür etmek.

Teşekkür notu yazabilmek kesinlikle ustalık işi. Araştırmalar, bu tür notların yalnızca yazdığın kişinin gününü mutlu kılmadığını, uzun vadede seni de mutlu ettiğini gösteriyor. Uzmanların önerilerine kulak ver:

1. Sadece yapılan bir iyiliğe ya da desteğe odaklanıp, onun için teşekkür etmekle yetinme. Yaptığı her şey için teşekkür et. Bu, karşındaki insanı daha mutlu edecektir.

2. Karşındaki kişinin başarılı şekilde yaptığı her şeyi tek tek belirt. Böylelikle her detayı hatırladığını, yardımı için ne kadar minnettar olduğunu göstermiş olursun.

3. Onun iyi özelliklerini ve ortaya koyduğu emeği öv. Bu sadece hissettiklerini söylemenden çok daha anlamlı olacak ve karşındaki kişiyi mutlu edecektir. Aynı notu sen alsan nasıl hissederdin?

Sevgili Emel,

Taşınmama yardım ettiğin için çok teşekkür ederim. Tek başıma taşıyamayacağım kutuları taşımak için tüm hafta sonunu bana ayırdın. En az bir haftamı alacak olan eşya monteleme işini halletmeme yardımcı oldun. (Gerçekten, bir haftada ancak tamamlayabilirdim.) Ayrıca sayende bu dönemi sakince atlattım. Sakinliğin ve gerildiğim zaman ortamı yumuşatan eğlenceli tavrın, taşınma stresini ve kaosunu üzerimden aldı. Senin gibi bir arkadaşa sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.

Bana vaktini, sabrını, gücünü ayıracak kadar fedakâr ve cömertsin. Senin için benim de her zaman aynı şeyleri yapabileceğimi unutma.

Sevgiler,

Eda

Kaynak: The Journal of Positive Psychology dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Kaliforniya Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Robert Emma; Kaliforniya Üniversitesi Greater Good dergisi Yazı İşleri Müdürü Kira Newman

