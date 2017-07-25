MUTLU OLMAK ELİNDE…





Estetik operasyonlar, kadınları mutlu ediyor. Değişime açık olan ve kendilerinde küçük ve/ya büyük dokunuşlar yapmak isteyen kadınlar, doğru bir estetisyen bulduklarında soluğu operasyonda alıyor. Şimdi bu operasyonların arasına bir yenisi eklendi ve kadınlar artık daha da mutlu! Çünkü yorgun görüntü gidiyor yerine daha taze bir ifade geliyor. Bunu hangimiz istemeyiz!?

Op. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu, yüzde doku kaybının neden olduğu yorgun görüntüyü Nazolabial dolgu ile genç ve ışıltılı ifadeye dönüştürmenin mümkün olduğunu belirtiyor.

Çıkık elmacık kemikleri, pürüzsüz yanaklar, dolgun dudaklar ve gergin bir boyun. Kulağa hoş geliyor değil mi? Bazıları bu özelliklere doğuştan sahipken bazıları bu duruma kavuşmak için estetik cerrahlardan yardım alıyor.

Op. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu yaptığı açıklamada: “Yüzün en belirgin yeri olan yanak ve burun çevresi ifadenizi belirleyen en güçlü bölgedir. Özellikle burun kanatlarından ağız köşelerine uzanan mimik çizgilerinin derinliği mutsuzluk ifadesi yaratmaktadır. 30 yaş sonrasında pek çok kişi için geçerli olan bu durum yerçekimi ve zamanın bizlere hediyesi” diyerek konuya açıklık getiriyor. Ancak Nazolobial çizgi/oyuk denilen bu çöküntü, maharetli bir doktorun sihirli dokunuşu ile rahatlıkla çözülebiliyor.

Yüzde çizgi neden olur?

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu, cildin yaş aldıkça incelerek nemini kaybettiğini belirtiyor ve ekliyor: “Yüz, boyun ve dekolte bölgesinde hacim kayıpları zamanla baş gösterir. Kişiden kişiye değişen bu durumda elmacık kemikleri dolgunluğunu yitirip burun yanından dudaklara inen çizgiler derinleşmeye başlayabilir. Ayrıca sürekli mimik vererek konuşuyorsanız çizgileriniz daha da derinleşmektedir. Bu durum olduğunuzdan mutsuz ve yorgun görünmenize yol açar.”

Derinleşmeden dokunun

Op. Dr. Bayraktaroğlu’na göre özellikle yağ dokusunun zayıflamaya başladığı ilk dönemlerde tedaviye başlamak en etkili çözüm. Çünkü yüzdeki çökmelerin belirginleşmeden önüne geçilmesi uzun vadede daha başarılı sonuçlar veriyor.

Çözüm Hyaluronik Dolgu

Neredeyse tüm kültürlerde belirgin elmacık kemiği güzellik simgesidir. Bu yüzden, yüze güzellik ve gençlik veren bu bölgeyi doğallığında orantılı bir şekilde belirginleştirmek amacıyla derin çizgilere dolgu kullanılması tercih ediliyor. Uygulamada kişinin doğallığı baz alınarak, mimikler bozulmadan tasarım yapılıyor.

Yüzde oluşan yağ dokusu kaybını gidermek için tıp teknolojisinin en başarılı önerisi ise; hyaluronik asit dolgu uygulamaları. Özellikle tüm dünyada revaçta olan hyaluronik asit dolgularının başarısı; sonucun hemen görülmesi ve kalıcılığının uzun süren gücü. Bu nedenlerle hyaluronik asit dolgusu en çok tercih edilen uygulamalar arasında ilk sırayı alıyor.

30 dakikada sonuç, 1 yıl kullanım

Uygulama yaklaşık 30 dakika sürüyor. Deri altına enjekte edilen dolgu maddesi ile yüze uygun bir tasarım yapılıyor. Sonuçta, genç ve dinamik bir ifade elde ediliyor. Sonucu hemen görebilen hasta uygulamanın ardından günlük yaşantısına geri dönüyor.

Hyaluronik asit dokuları besleyen, içine su çekerek etkisini gösteren bir maddedir. Uygulama öncesi ağrıyı önemek için uyuşturucu kremler sürülür. Nazolabial dolgu farklı bölgelere uygulanacak dolgu uygulamaları ile birlikte de yapılabilir.

3 gün sonra etkisi görülüyor

Op. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu nazolabial dolgu uygulaması sonucunun 3 gün içerisinde ortaya çıktığını söylüyor. Etkisi ise kişiye göre değişmekle birlikte 9 ila 18 ay arasında sürüyor.

