MUTLU GÜLÜŞLER İÇİN, GÜLÜŞ TASARIMI



Gülüş estetiğinde önemli faktörler; Dudak seviyesi, dişlerin boyları, diş eti seviyesi, diş rengi, diş dizimi, güldüğümüz zaman dudak ve dişlerin uyumu ve gülme hattı gibi faktörlerin tek tek ve birbirleri ile olan uyumu estetik gülüş analizinin yapılmasında çok büyük önem taşır.

Dr. Melih Bayram gülüş tasarımı yapılırken dişlerin oluşturduğu bölgenin estetiği (beyaz estetik) ve dişetlerinin oluşturduğu bölgenin estetiği (pembe estetik) değerlendirilir. Bu amaçla öncelikle fotoğraf üzerinde dişetlerinin hangi seviyede olması gerektiği, hangi dişlerin tasarıma dahil edileceği değerlendirilir. Sonrasında dişlerin diş-dişeti-kemik seviyeleri klinik ve radyografik olarak incelenir. Daha sonra tedavi planı netleştirilir.

Dr. Melih Bayram kliniğinde beyaz estetiğin elde edilmesi amacıyla porselen laminalar (yaprak porselen, kompozit laminalar, bonding uygulamaları, gülüş tasarımı, diş beyazlatma, inleyonleyuygulamaları, recontouring gibi işlemler yapılabilmektedir.

Hastanın mevut durumuna göre yapılacak tedavilere göre seans sayısı değişebilir. Tedavi bazen tek seansta bazen de birkaç haftada tamamlanabilir.

Beyaz estetiğin elde edilmesi amacıyla porselen laminalar (yaprak porselen, kompozit laminalar, bonding uygulamaları, gülüş tasarımı, diş beyazlatma, inleyon leyuygulamaları, recontouring gibi işlemler yapılabilmektedir.

Gülüş tasarımı için her zaman dişlerin kesilmesi ve kaplama yapılması gerekmemektedir. Genellikle kompozit laminalar, bonding, recontouring ya da diş beyazlatma gibi daha kolay ve koruyucu yöntemlerle estetik beklentileriniz karşılanabilir.

Gülüş estetiğinde önemli faktörler; Dudak seviyesi, dişlerin boyları, diş eti seviyesi, diş rengi, diş dizimi, güldüğümüz zaman dudak ve dişlerin uyumu ve gülme hattı gibi faktörlerin tek tek ve birbirleri ile olan uyumu estetik gülüş analizinin yapılmasında çok büyük önem taşır.

Tüm estetik uygulamalarda amaç kişiye yakışanı bulmak olmalıdır. Gülerken en az dişlerin görüntüsü kadar dişetlerinin seviyeleri ve simetrik görünmeleri de önemlidir. İşte bu noktada tercihen lazer ile dişetlerine müdahale etmek gerekir. Eğer sadece dişetlerine müdahale yeterli ise diyot lazer ile işlem yapılabilir. Ama daha ileri seviye bir düzenleme gerekli ise sert doku (Er:Yag) ve ya kombine lazer cihazı gereklidir. Sert doku lazerleri işlem sonrası konfor için de daha çok tercih edilmektedir.

