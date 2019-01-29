Aradığın mutluluğun sırrı bazı besinlerde gizli olabilir mi?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz başta kırmızı meyveler olmak üzere bazı besinlerin içerikleri itibariyle kişilerin kendilerini mutlu hissetmesini sağlayabildiğini belirtiyor. İşte karşında seni mutlu edecek besinler…

Muz

Muz, ruh halini düzenlemeye yardımcı olan serotonin üretimini sağlayan amino asit triptofan içeriyor. Aynı zamanda iyi bir potasyum ve B vitamini olan folat kaynağı. Düşük B vitamini düzeylerine sahip olmak yapılan çalışmalarda depresyona bağlandığından muz mutlu eden bir besin olarak kabul ediliyor. Ancak kan şekerini yükseltme hızı fazla olan muzu diyabetin varsa porsiyon kontrolü yaparak tüketmeye özen göster. 1 porsiyon muz 1 küçük boya denk gelirken, büyük ithal muz ise yarım olarak tüketebilirsin.

Kırmızı meyveler

Çilek, dut, böğürtlen gibi kırmızı meyvelerin, reçeteli duygudurum dengeleyici ilaçlar ile kimyasal benzerlikleri bulunuyor. Ayrıca bu meyvelerde bulunan flavonoid antosiyanidin, artan depresyon oranları ile ilişkili olan enflamasyonu da azaltıyor. Özellikle küçük taneli meyvelerde porsiyon kontrolü zor olabildiğinden 1 porsiyonu 1 çay bardağı dolusu olacak şekilde tüketebilirsin.

Bitter çikolata

Bitter çikolata, iyi bir antioksidan kaynağı. Aynı zamanda stres hormonu olarak da adlandırılan kortizol seviyelerini de düşürüyor. Tatlı isteğinizi diğer tatlılara oranla daha hızlı keserken kişiyi de mutlu ediyor. Ancak kakao değeri yüksek olan çikolataları tercih edersen kalorisinin yüksek olduğunu unutma. 1 küçük kare bitter çikolata tüketebilirsin.

Yumurta

Yumurta, ruh halini düzeltmeye yardımcı omega-3 yağ asitleri, çinko, B vitaminleri ve iyodür ile yüklü olan, aynı zamanda protein dolu bir besin. Kişiyi uzun süre tok ve enerjik tutuyor. Özel bir sağlık durumu olmayan kişilerin tüketeceği günde 1 adet yumurta, mutluluk verirken, kilo vermeye de yardımcı oluyor. Yumurtayı pişirme şeklin de vitaminlerden faydalanmak için oldukça önemli. Haşlama yumurta yapıyorsan gri halka oluşmayacak şekilde kaynatmaya çok dikkat et. Tavada yumurta yapacaksan yanmaz tavada yapmaya özen göster. Yağı yakarak yumurtayı tavaya kırma.

Somon

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz “Somon, ruh halini iyileştiren ve depresyonla mücadele edebilen omega-3 yağ asitleriyle dolu. Somonu kızartma yapmadan fırında veya ızgara olarak tercih edersen daha sağlıklı bir alternatif olacaktır. Haftada en az 3 gün balık tüketerek ihtiyacın olan omega-3 ü karşılayabilir hem de mutlu olmaya bir adım daha atabilirsin” diyor.

Zerdeçal

Doğu Asya mutfağında kullanımıyla bilinen sarı baharat, ruh halini artıran ve depresyonla mücadele eden kurkumin içeriyor. Her gün 1 tatlı kaşığı kullanımının hem mutlulukla hem de sağlıkla oldukça yüksek bir bağlantısı var. Özellikle kış sebzeleri olan karnabahara, pırasaya veya lahana yemeğine oldukça yakışan baharatı aynı zamanda, yumurtanda veya salatalarında kullanabilir, yoğurdunun içine ilave ederek ara öğün olarak tercih edebilirsin.

Kabak çekirdeği

Kabak çekirdeği triptofanın en iyi gıda kaynaklarından biri. Triptofan da sakinleştirici bir etkiye sahip olup hem rahatlatıyor hem de serotonin salgılanmasına yardımcı olarak mutluluk veriyor. Ara öğün olarak tercih edeceksen mutlaka porsiyon kontrolü yapmaya özen göster. Yağlı tohumlardan olan ve kalorisi oldukça yüksek olan kabak çekirdeğinin 1 porsiyonunu 1 küçük avuç alabilirsin.

Ispanak

Ispanak, depresyonu hafifleten ve yorgunluğu azaltan folik asit içeriyor. Ispanağı pişirirken çok uzun süre ocakta tutmamaya özen göster. Pişirme esnasında tencerenin kapağını çok sık açma. Çünkü ıspanak ısı ile fazla temas ettiğinde birçok vitamin ve mineral kaybına uğruyor. Ispanağı çiğken salatalarına doğrayarak vitaminlerden daha yüksek oranda yararlanabilirsin.

Kefir

Kefir bağırsak sağlığı için önemli olan probiyotik bakteriler açısından oldukça zengin. İçerdiği enzimler sayesinde sağlıklı bir bağırsak fonksiyonu sağlıyor. Fermente bir süt ürünü olduğu için laktoz oranı düşük olan kefiri, gaz problemi olanlar da rahatça tercih edebilir. Mutlu bağırsak demek mutlu bireyler demek. Ayrıca kefir B12 vitamini ile D vitaminini de içeriyor ve günlük D vitamini ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayabildiği için depresyona karşı da fayda sağlayabiliyor. Günlük beslenmene 1 bardak kefiri ilave edebilirsin.