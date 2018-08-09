MUTLU ÇİFTLER ANLATIYOR: EVLİLİĞİN İLK YILINDA SENİ ZORLAYABİLECEK ŞEYLER





Evlilik, peri masalından ibaret değil. Uzun süredir birlikte olan ve aynı evi paylaşan çiftler için bile, o yüzüğü takmak yepyeni zorluklar ve sevinçler anlamına geliyor.

09

“Uzun süredir birlikte olsanız, beraber yaşasanız ve ortak finansal kararlar verseniz de evlilik seni değiştirir. Sonsuza kadar olma fikri, her karar üzerinde etkili olur. İlişkinizin her alanı önemli bir hale gelir. Bu zorlu ve korkutucu olabilir. Dolayısıyla iletişim kurmak önemli. Bir şeyler benim canımı sıktığında ve “Erkek arkadaşım çocuklarımız olduğunda ne yapacak?” ya da “Daireyi temizleyemezken, üç yatak odalı bir evi nasıl temizleyeceğiz?” diye düşündüğümde, bunu ifade ediyorum. Bu eğlenceli bir konuşma olmayabilir; ama sonuçta beni rahatlatan tek kişi de o.” -Naomi N., altı aydır evli

“Evliliğin ilk yılıyla ilgili en zor şeyin kimliğimin değişmesi olduğunu söyleyebilirim. Evlendikten sonra insanların bana farklı davrandığını hissettim. Eşim, mesleki hedeflerimin tümünü desteklemek ve eşi olarak hissettiğim garip şeyleri dengelemek konusunda harikaydı “– Ashley W, iki yıldır evli

“İlişkiler, son derece zor – bence başarılı bir ilişkinin en önemli parçası da inişlerin ve çıkışların olacağını kabul etmek. Neden olduğuna dair bir fikrim yok; ama bazen kocamın ortada bir neden yokken bile tahammül edilemez olduğunu düşünsem de, bir hafta sonra ona deli gibi aşık oluyorum. Ona tahammül edemediğimde ve çekici bulmadığımda, kendime bu fikrimden cayacağımı ve evliliğin uzun bir yol olduğunu hatırlatırım. Ayrıca, bir süre boyunca bazı şeylerden hoşlanmadan da birini sevebileceğimi de biliyorum. Bu farkı anlamak, evliliğin hayatta kalabilmesi için kritik önem taşıyor. “– Kaitlin S., altı yıl evli

“Evliliğimizin ilk yılındaki en zor şeylerden biri, sürekli gelişmekte olan finansal durum. Bunun tartışmalara ya da başka şeylere yol açması kaçınılmaz; fakat eşim ve ben, birlikte dokuz yıl geçirdikten sonra mali kaynaklarımızı entegre etmeye başlamak için onları ayırmaktan vazgeçtik. İşi daha kolaylaştırmak ve ortak gelir ve giderlerimiz hakkında daha kapsamlı bir fikir edinmek için bazı e-tablolar oluşturduk; böylece bir çift olarak finansal geleceğimizi daha iyi planlayabiliyoruz. Borç ve bütçeleme konusunda gerçekçi olman gerekiyor. ” -Kelli B., bir yıldır evli

“Benim için evlilik ile ilgili en çılgın şey, hayatınızı artık tek başınıza kontrol edemeyecek olman. Bu noktada bir başkasını nasıl etkileyeceğini düşünmeden yeni bir yere taşınamaz, işinden ayrılamaz, tatil için yer ayırtamaz veya büyük bir satın alma işlemi yapamazsın. Evliliği üç ayaklı bir yarışa benzetiyorum: Birlikte ilerlemeyi öğrenmek zorundasınız; zira sen ve eşin farklı yönlerde hareket etmeye başlarsanız sorunlar ortaya çıkıyor. “– Zara H., bir yıldır evli

“Bu ilk yıl boyunca, bağımsızlık ve birliktelik arasında sağlıklı bir denge kurmaya çalıştık – ki bu her zaman kolay bir iş değil. Son derece bağımsız iki kişilik bir araya geldiğinde, bu mücadele doğal. Anlaşmak sadece gerekli değil, esas hale geliyor. Bisiklete binme ve yoga gibi bireysel tutkuları desteklerken, aynı zamanda ortak ilgi alanları geliştirmenin uzun vadeli mutluluğumuzun anahtarı olduğunu öğrendik. Sağlıklı bir evliliği teşvik etmeye yardımcı olabilecek arkadaşlarla zaman geçirmeye öncelik vermeyi de kabul ettik. ”-Jess S., 15 yıl evli

“Eşim ve ben, ailemizin en büyük çocuklarıyız, dolayısıyla ikimiz de gerçekten inatçıydık. Nadiren anlaşmazlık yaşadığımız zaman duygusallaşır ve güvensiz hissederdim. Aşırı tepki verir ve evliliğimizin bittiğini düşünürdüm. Evliliğimizde zor geçen zamandan kurtulmak için, onu neden sevdiğime ve neye minnettar olduğuma dair bir liste yaptım. Eşime karşı daha iyi bir tavır takınmak ve bütün pozitifliklere odaklanmak için azmederek, bu liste üzerinde uzun uzun düşündüm. Bu, gerçekten bir dönüm noktasıydı. 37 yılda birlikte çok uğraş verdik, ancak şimdi evliliğimizin en güzel zamanını yaşıyoruz. -Echo G., 35 yıldır evli



