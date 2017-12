MUTFAKTA PROFESYONEL OLMAK MI DEDİN? BU BİZİM İŞİMİZ…

Kim yemek pişirmekle ilgili daha çok şey bilmek istemez ki? İşin uzmanlardan aldığımız ipuçlarıyla, kendini mutfakta bir profesyonel olmaya hazırla.

Derleyen: Sema Uslu

1

HER ŞEY İÇİN KULLANDIĞIM MUTFAK ARACI

Tabak süslemede, tadımda ve tüm yemek pişirme sürecinde kullanılan kaşık, mutfak için çok önemli bir araç. Ben kullandığım kaşıkları antika dükkânlarından seçiyorum. Çünkü bana göre bir kaşık hem derin, hem de karakteristik olmalı.

-Richard Blais, restoran sahibi ve Top Chef All-Stars yarışması birincisi

2

ONSUZ ASLA YAPAMAYACAĞIM MALZEME

Sarımsak. Gerçekten lezzet ve sağlığın mümkün olabilecek en iyi kombinasyonu. Şu cümleyi sık sık söylerim: “Sarımsak, mutfakta 10 anne gücündedir.”

-Alice Waters, Şef, Yazar ve Kaliforniya Berkeley’deki Chez Panisse restoranının sahibi

3

ONSUZ ASLA YAPAMAYACAĞIM MALZEME

Maldon deniz tuzu. Bu tuzu parmaklarınla ufalayabilir veya gerektiğinde daha büyük kristaller hâlinde de kullanabilirsin.

-Jamie Kimm, Yemek Stilisti ve Şef

4

ALDIĞIM EN İYİ MUTFAK TAVSİYESİ

Önceliği her zaman alışverişe ver. Pazara git ve pişireceğin şeyin ne olacağına malzemeler karar versin. Malzemelerin ne kadar iyiyse, yaptığın yemekler de o kadar lezzetli olur.

-Alice Waters

5

MUHTEŞEM TARİFLER İÇİN İLK ADRESİM

Eski yemek kitaplarına gerçekten bayılıyorum, mesela Larousse Gastronomique ve Joy of Cooking’in annemdeki kopyası.

– Aşçı Marie Figueredo, New York Heaven’s Kitchen Yemek Okulu

6

YENİ FİKİRLER BULMAMI SAĞLAYAN EN SIRA DIŞI YOL

Dürüst olmak gerekirse, yeni tarifler bulmanın en verimli yolu yemek pişirme sırasında bazı hatalar yapmak. Yanlışlıkla da olsa yepyeni tarifler keşfedebilirsin.

-Şef Jamie Oliver

7

ALDIĞIM EN İYİ MUTFAK TAVSİYESİ

Mutfağa girdiğinde ilk işin bir demlik su kaynatmak olsun. Mutlaka bir şey için lazım olacak.

-Mark Bittman, The VB6 Cookbook: More Than 350 Recipes for Healthy Vegan Meals All Day and Delicious Flexitarian Dinners at Night kitabının yazarı

8

ONSUZ ASLA YAPAMAYACAĞIM MALZEME

Balık sosu! Oldukça iştah açıcı olan umami tadıyla, yiyecekleri Parmigiano Reggiano kadar lezzetli yapar. Yalnızca Asya’ya özgü yemeklerde kullanmak için değil, çorbalara lezzet katmak için ve tuz yerine de kullanabilirsin. Köftenin içine de birkaç tatlı kaşığı ekle.

-Molly Wizenberg, Delancey: A Man, a Woman, a Restaurant, a Marriage kitabının yazarı

9

HER ŞEY İÇİN KULLANDIĞIM MUTFAK ARACI

Mutfak askıları. Yemek pişirirken iyi organize olmamı sağlayan askılara tencere, tava ve diğer mutfak eşyalarımı asıyorum. Çünkü ihtiyacım olan şeyi anında bulamadığımda tüm ilhamım kaçıyor.

-Amanda Cohen, Şef ve New York’taki Dirt Candy restoranının sahibi

10

PİŞİRME TEKNİĞİMİ DEĞİŞTİREN ALET

Mutfak pürmüzü. Bunun yalnızca crème brûlée için kullanıldığını ve bu kadar masrafın gereksiz olduğunu düşünürdüm; ta ki son zamanlarda bir yemek kitabı çekiminde, bu aletin suşi yapmak üzere hazırlanmış ton balığı dilimlerini nasıl pişirdiğini görene kadar. Artık bu aletin bağımlısı oldum çünkü hem çok pratik, hem de çok lezzetli.

-Lucy Schaeffer, Yemek Fotoğrafçısı

11

HAZIRLADIĞIM EN YARATICI YEMEK

Altı arkadaşım bir anda çıkageldi ve ben onların geleceğini tamamen unutmuştum. Bir saat kadar kısa bir süre içinde birbirinden güzel malzemeleri bir araya getirerek, –sirke ve tereyağıyla pişirilmiş tavuk, sebze, salata ve hatta bir de tatlı- durumun üstesinden geldim ve bir daha asla beklenmedik misafirlerden korkmadım.

-Mark Bittman

12

YENİ FİKİRLER BULMAMI SAĞLAYAN EN SIRA DIŞI YOL

Bana göre ilham, hiç beklenmedik yerlerde bile ortaya çıkabilir: Basketbol sahasında, bahçede, plajda, vs. Her şeye yakından bak, her şeyi kokla ve tüm bunları bir kenara not etmeyi unutma!

-Richard Blais

13

ÖZEL TARİFLERE ULAŞMA YOLUM

Seyahat sırasında, yediğim tüm yemekleri not ettiğim bir yemek günlüğü tutarım. Eve döndüğümdeyse bu lezzetlerden bazılarını yeniden yaratmaya veya taklit etmeye çalışırım.

-Kelsey Nixon, Kitchen Confidence kitabının yazarı ve Cooking Channel’da Kelsey’s Essentials programının sunucusu

14

ALDIĞIM EN İYİ MUTFAK TAVSİYESİ

Mümkün olan her yemeğe baharat ekle.

-Jamie Kimm

15

MUTFAKTA BİRDEN FAZLASINA İHTİYAÇ DUYDUĞUM ALET

Zamanlayıcı. Mutfakta birden fazla yemek yapıyorsan; mesela ocakta sos hazırlıyor, fırında sebze pişiriyor, diğer yandan da ızgarada kızartma yapıyorsan, bir şey unutma ihtimalin oldukça yüksek. Ben genellikle dört ayrı zamanlayıcıyı aynı anda kullanıyorum.

-Amanda Cohen