MUSTELA NESİL BEBEK BAKIMINI NÖROMARKETING İLE BİRLEŞTİRİYOR!





Mustela başlattığı eğitim projesiyle bayi eczanelerine, Dünya’da bir ilk olan bebeklerde cilt tipi konseptini lanse ediyor; ve Dr. Kıvılcım Kayabalı ve Damla Çimen ile “Eczanede Nöromarketing ve İkna Bilimi” eğitimi veriyor. Eğitimler 9 şehirde 11 farklı toplantı ile düzenlenmektedir.

60 yılı aşkın süredir bebek cildi uzmanlığıyla, Mustela sürekli yeni araştırmalar yürüterek bebek ve çocuk cildinin ihtiyaçlarını ve özelliklerini daha iyi anlamaya çalışıyor. Bu eşsiz uzmanlık sayesinde Mustela vermiş olduğu eczane eğitimlerinde katılımcılara özel lansman kutusu hediye ederek, yeni konsepti hakkında eczacıları bilgilendiriyor. İçerisinde Normal Cilt (Hydra Bebe Yüz Kremi (40 ml)), Kuru Cilt (Cold Cream içeren besleyici krem (40 ml)) ve Çok Kuru Cilt (Stelatopia Balm) bulunmaktadır.

Dr.Kıvılcım Kayabalı 1981 yılında TED Ankara Koleji ve 1987′de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İlaç sektöründe farklı pozisyonlarda çalıştıktan sonra, 1999 yılında ilaç ve sağlık sektörüne danışmanlık ve eğitim hizmetleri veren PTMS (Pharma Tailor Made Services) firmasını kurdu. PTMS, hekimlere, eczacılara ve ilaç sektörüne yönelik çok sayıda konferans, eğitim programı, dijital proje ve kampanya gerçekleştirdi, pharma mini-MBA, ‘’Big Brain of Pharma’’ ‘’Spektrum Toplantıları’’“Digital Health Summit” gibi projeleri hayata geçirdi.

Damla Çimen Pharma Tailor Made Services Eğitim Koordinatörü ‘Eczane İşletmeciliği, satış teknikleri, müşteri ilişkileri, tanzim ve teşhir uygulamaları konularında eczane danışmanlığı yapmaktadır. Eczacı Odaları eğitimlerinin yanısıra İSKOOP Akademi sözleşmeli eğitmeni olarak Türkiye’de eczacı grup eğitimlerini gerçekleştirmektedir.’

Bebek ve çocuk cilt bakım uzmanı Mustela ürünleri tüm anlaşmalı eczanelerde satılmaktadır.

