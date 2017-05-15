MÜKEMMEL DOĞASI İLE HUZURLU BİR TATİL İÇİN RİXOS BELDİBİ









Akdeniz’in eşsiz mavisi ve Toros Dağlarının oksijen dolu havası ile huzurlu ve sakin bir tatil olanağı için Rixos Beldibi’ni ziyaret etmelisiniz.

Tesis 2014 yılı sonunda, trend dekorasyon fikirleri ile hazırlanmış odaları, yenilenen genel alanları ve Anjana Spa Merkezi ile misafirlerini huzur içinde ağırlamaktadır. Rixos Beldibi, tüm sezon devam eden aktiviteleri ve eğlence hizmeti ile keyifli ve sağlıklı bir tatil yapmak isteyenler için ideal bir tesis.

İçeri girer girmez hissedeceğiniz aromatik yağ ve mum kokuları ile hem bedenen, hem de ruhen arınma imkanı bulacağınız spa merkezinde, holistik spa hizmetlerinin yanı sıra, ayurvedik masaj uygulaması, Hindistan ve uzak doğu esintileri ile derlenen masaj uygulamaları ile kendinizi şımartabilirsiniz. Kış bahçesinden kendi seçtiğiniz bitkiler ile hazırlanan detox çayınızı yudumladıktan sonra, orjinal hint uygulamarının ve uzman eğitmenlerin koordinasyonu ile sunulan Yoga aktivitesinde Akdeniz’in mükemmel dalga sesleri ile kendinizi yeniden deneyimleyebilirsiniz. Rixos Beldibi’nde her biri farklı konseptte sunulan masaj odaları, Osmanlı figurleri ile dekore edilmiş Türk Hamamı ve keyif veren mentol etkisini sonuna kadar hissedebileceğiniz sauna ve buhar banyosu ile ‘’Sudan Gelen Sağlığı‘’ lüks bir deneyimle yaşayacaksınız.

