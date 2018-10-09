MUCİZE DİYETLERE İNANMA!





Diyet ve sağlıklı beslenme konusunda kafanda sayısız soru işareti olabilir. Ancak mucize diyet diye bir şey olmadığını, istikrarlı ve sabırlı bir şekilde iyi beslenme alışkanlıkları kazandığında her şeyin yoluna gireceğini kabullenmen gerek. WH Danışma Kurulu diyetisyenlerine 10 yıldır en çok sorulan sorulardan üçü aşağıda:

“Hangi diyeti uygulamam gerektiği konusunda kafam çok karışık. Paleo diyeti işe yarar mı, yoksa şekeri mi kesmeliyim?”

Mucize vadeden tüm moda akımları unut. Vücut tipin, hedefin ve hayat tarzını da göz önünde bulundurarak, sana kişisel olarak en iyi gelecek yaklaşımı benimse. Eğer bunun ne olacağından emin değilsen bir diyetisyenden yardım al. Beslenme uzmanları sana sadece kilo verdirmekle kalmaz, aynı zamanda nasıl sağlıklı besleneceğini ve kilonu koruyacağını öğretirler. Unutma ki konu sağlıklı yaşam ve kilo kontrolü olunca, tek bir doğru yol yoktur.

“Ne zaman sağlıklı besl enmeye karar versem birkaç gün çok iyi gidiyorum, sonra birden kendimi kaybediyorum. Neden böyle oluyor?”

Hedefine ulaşmak için kararlılık ve desteğe ihtiyacın var. Motivasyon gerçekten önemli olsa da her zaman başlangıçtaki kadar yüksek olmaz. Bu yüzden birkaç gün sonra motivasyonunun düşmesi normaldir. Böyle durumlarda hem diyetisyeninden hem de sağlıklı beslenmeyi hayat tarzı hâline getirmeyi başarmış yakın bir arkadaşından destek isteyebilirsin. Hedefe yürüdüğün bu yolda neden duraksama yaşadığınla ilgili durum değerlendirmesi yapmak, işini kolaylaştıracaktır.

“Kilo vermek istiyorum ama az yediğimde de egzersiz esnasında enerjim olmuyor. Egzersiz ve diyet yaparken ne yemeliyim?”

Enerji ve kas oluşumunu desteklemek için yeterli beslenmek ile kilo vermek için kalori kısıtlaması yapmak arasında ince bir çizgi var. Kafayı kalori hesabına takmaktansa, porsiyon kontrolünü ve alman gereken besin öğelerini ön planda tut. Yemeklerini kendin hazırlamaya çalış; öğünlerinin tam tahıl, sebze, kaliteli protein ve sağlıklı yağlar içermesine dikkat et. Yeterli karbonhidrat almaya özen göster; aksi takdirde egzersiz sırasında kasların harcayacak yakıt bulamaz ve yorgun hissedersin. Egzersizden önce karbonhidrat içeren küçük bir atıştırmalık ye (örneğin ½ muz ya da bir parça kraker ile fıstık ezmesi); sonrasında ise protein içeren bir öğün yap.

