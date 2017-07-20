“MUCİZE DİYET” DEDİKLERİ BİR PALAVRA, BUNU SAKIN UNUTMA…





Yanlış beslenme alışkanlıkları ve diyet uygulamaları, kilo sorunlarında artış yaşanmasına neden oluyor. Kolay ve hızlı kilo kaybı sağladığı düşüncesiyle özellikle gençlerin ilgi gösterdiği, “mucize” ve “şok” gibi isimlerle bilinen diyetler uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor.

Ciddi sağlık sorunlarından biri olan şişmanlık, diğer pek çok sağlık problemine de davetiye çıkarıyor. Günümüzde gençler arasında oldukça yaygın olan ve rağbet gören “mucize diyet”, “şok diyet” gibi birçok beslenme modeli, gençlerin daha fazla kilo almalarına ve en önemlisi ciddi sağlık problemlerine neden oluyor. Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Yöneticisi Diyetisyen Sibel Mumcu, “Deniz mevsimi ve güneşin hüküm sürdüğü bu günlerde kişilerin en büyük kaygısı kışın alınan kilolardan kurtulamamak oluyor. Bunun için ‘mucize diyet’ adı altında karşımıza çıkan ve uzun vadede etkili olmayan, vücutta tahribata sebep olan beslenme programlarından kaçınılmalı. Bunun yerine, kişilerin yaşam biçimi ve beslenme alışkanlıklarına uygun düzenlenmiş, dengeli ve sağlıklı, düzenli kilo kaybını sağlayan diyet programlarını takip etmek sağlığı korumak açısından çok önemli” dedi.

Kilo vermeye karar verdikten sonra genel bir sağlık kontrolünün ardından, yaş, kilo, boy, aktivite düzeyi ve beslenme alışkanlıklarına göre kişiye özel bir diyet programının uygulanması gerektiğini belirten Mumcu, sağlıklı kilo vermek için 7 basit öneride bulundu:

• Düzenli aralıklarla yemek yiyin, öğün atlama. Porsiyon kontrolü için yemeklerinizi mümkün olduğunca küçük tabaklarda tüketmeye özen göster.

• Yemek yerken acele etme, iyice çiğne. Unutma, tokluk hissi mideden beyne yaklaşık 20 dakikada ulaşır.

• Kahvaltı, gün içinde kendini aç ve yorgun hissetmemen için atlanmaması gereken en önemli öğündür.

• Yatmadan en az 2 saat öncesinde de yemek yemeyi bırakmalısın.

• Basit karbonhidratlı ve şekerli besinler yerine, kan şekerini düzenleyen ve stres seviyesini azaltmaya yardımcı olan doğal ve işlenmemiş gıdaları, tam tahıllı ekmek, makarnalar, bulgur, kuru baklagiller, taze sebze ve meyve gibi lifli besinleri tüketmeye özen göster.

• Vücutta oluşan zararlı maddelerin atılması ve bağırsak sağlığı için günde en az 2 litre su tüketmeye özen göster.

• Düzenli egzersiz ve uykunun da zayıflama üzerinde olumlu etkileri var. Karanlık bir odada 7-8 saatlik düzenli gece uykusu, vücudumuzdaki tüm faaliyetleri düzene koyan bir dinlenme sürecidir. Metabolizmayı hızlandırmak için haftada en az 3 kez ve 30-45 dakika süreyle düzenli fiziksel aktivite yapmak ihmal edilmemelidir.

