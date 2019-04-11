Ruh halini iyileştirmek için önerilerimize kulak vermende fayda var!

Evcil hayvanınla ilgilen

Alman araştırmacılar, insan-hayvan etkileşiminin depresyonu azaltabileceğini ileri sürüyor. Yavru köpeğine sana atıştırmalık getirmesini öğretmek belki ruh halini daha da çok yükseltir.

Balık ye, kederden uzaklaş

Yeşilliklerle birlikte ızgara alabalık siparişi ver: Journal of Affective Disorders’taki araştırmaya göre, balık ve sebze yönünden zengin, sağlıklı beslenme düzenleri depresyon belirtileri gösterme riskini düşürmekle ilişkilendiriliyor.

Egzersiz yap

Egzersiz depresyonun hafif türleriyle savaşmada bir hayli etkili. Şimdi terle (haftada en az 150 dakika), sonra daha iyi hisset

Hareket et

Dışarı çıkıp hareket et İngiltere’deki araştırmacılara göre, yalnızca beş dakikalık “yeşil egzersiz” kendine olan güvenini ve modunu yükseltebilir.

Düşünmeye ara ver

Bunun söylenmesi gerekiyor (yeniden), farkındalık meditasyonu programları, anksiyete ve depresyon belirtilerinin azalmasına yardımcı olabilir, diyor John Hopkins Üniversitesi araştırmacıları (ve harika olduklarına yemin eden tüm arkadaşlarınız).

Yıllık iznini kullan

İzin almanın önemli olduğunu düşünen ancak bu yıl tatil yapıp yapmayacaklarını bilmeyen kişiler, (beklenildiği üzere) akranlarına kıyasla neredeyse iki kat daha fazla depresyon belirtileri göstermeye meyilliler, diyor Allianz Global Assistance’ın bir anketi.