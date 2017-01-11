MODA DİYETLER YERİNE BASİT YAŞAM TARZI





İnsanların yalnızca yüzde 9’u yeni yıl hedeflerine ulaşabiliyor. Bu durum doğru beslenme konusunda da yıl sonunda elde etiğimiz sonuçlar ile benzerlik gösteriyor. Uyguladığımız katı programlar bizi hedeflerimizin gerisinde bırakabiliyor.

Yeni yılda uygulanacak doğru stratejilerin bizi doğru beslenme ve sağlıklı yaşam hedeflerimize ulaştırabileceğini belirten Herbalife Sağlık & Beslenme Birimi Başkanı Dr. John Agwunobi, son moda diyetler yerine basit yaşam tarzı değişikliklerinin ve dengeli beslenmenin daha kalıcı sonuçlara ulaştıracağını vurguladı.

Yeni yıla girerken yeni başlangıçlar yapmak hepimizin hayalidir. Oysa araştırmalar, insanların yalnızca yüzde 9 kadarının yeni yıl hedeflerine ulaşabildiklerini gösteriyor. Tatilde kendilerini bolca şımartan insanlar, genellikle abur cuburun neden olduğu kalorilerden kurtulmaya, spor yapmaya ve en önemlisi de taze bir başlangıç yapmaya niyetleniyorlar. Fakat pek çoğu yeni yıla bu iyi niyetlerle başlasalar da, genellikle hedeflenen sonuçlara ulaşamazlar. Uygulanan yanlış stratejiler ve sonrasında gelen aşırı sınırlayıcı diyetler ve sürdüremeyecekler egzersiz programları ile hedefleri tutturmak çok zorlayıcı olabilir. Bu sıkı süreç insanların kolayca vazgeçmesine ve aldıkları kararları unutmasına sebep oluyor. Sıkı diyetler ve ağır egzersizlerin yerine hemen uygulayabileceğin küçük değişiklerin başarını arttıracağını belirten Herbalife Sağlık & Beslenme Birimi Başkanı Dr. John Agwunobi, gün içersinde kolayca uygulayabileceğimiz önerilerini paylaştı:

Moda diyetler yerine, yaşam tarzı değişikliğine git

Aldığın kararlar ve koyduğun hedefler sana özel ve ulaşılabilir olsun. Bu yeni kararları diyet olarak adlandırma, çünkü diyetler sınırlandırıcıdır. Yeni yaşam ve beslenme kararlarınızın “moda” diyetlerle değil, sürdürülebilir ve kalıcı sonuçlara ulaştırabilecek bir yaşam tarzı değişikliği ile sağlanabileceğini unutma.

Küçük yaşam tarzı değişiklikleri yap. Her öğüne meyve ve sebze ekleme, yürüyüşe çıkma, asansör yerine merdivenleri kullanma, arabanı kapıdan uzağa park etme ve yürüme alışkanlığı kazanmak sadece üç haftanı alır. Örneğin, sadece bir öğünde gazlı içecekler yerine su içerek en az 150 kalori ve 10 çay kaşığı şekeri diyetinizden çıkarabilirsin.

Aksiyon Al

Kilo yönetimi, dengeli beslenme ve egzersizin bir sonucudur. Kaslarının toparlanması için egzersizden sonra ihtiyaç duyduğu protein ve diğer besin maddelerini temin etmen gerektiğini unutma.

Dengeli Beslen

Meyve ve sebzelerden, tam tahıllardan ve proteinlerden oluşan dengeli beslenme enerjinin korunmasına ve iştahın azaltılmasına yardımcı olur. Öğünlerinde sağlıklı alternatifler tercih et ve bol miktarda sebze ve salata tüketmeye özen göster.



