MMMMMM… ENFES BİR TARİFLE SAĞLIKLI BİR KAHVALTIYA NE DERSİN?

Bu tarifle hem çikolata şöleni yaşayacak hem de sağlıklı bir kahvaltı yapacaksın. Şimdiden eline sağlık ve afiyet olsun.
Malzemeler:
50 g yulaf ezmesi
1 çay kaşığı chia tohumu
85 ml şekersiz soya sütü
1 çay kaşığı kakao tozu
1/4 kepçe çikolatalı protein tozu (Yaklaşık 17,5 g)
1 çay kaşığı akçaağaç şurubu
1 tatlı kaşığı kaju fıstığı, doğranmış
½ tatlı kaşığı damla çikolata
1 tatlı kaşığı kurutulmuş vişne veya turna yemişi
Yapılışı:
İlk altı malzemeyi küçük cam kavanoza ekleyin ve kaşıkla iyice karıştırın.
Bir gece boyunca buzdolabında bekletin.
Sabah kaju fıstıklarını, damla çikolataları ve kurutulmuş vişneleri ekleyin.
Afiyet olsun!
BESİN DEĞERLERİ:
Servis başına,
Kalori: 361
Yağ: 12,8 g
Sodyum: 107 mg
Potasyum: 510 mg
Karbonhidrat: 46,2 g
Protein: 19 g
A Vitamini: %7
C Vitamini: %3
Kalsiyum: %25
Demir: %22
Kaynak: Yazı, Popsugar’dan derlenmiştir.