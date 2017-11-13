MMMMMM… ENFES BİR TARİFLE SAĞLIKLI BİR KAHVALTIYA NE DERSİN?





Bu tarifle hem çikolata şöleni yaşayacak hem de sağlıklı bir kahvaltı yapacaksın. Şimdiden eline sağlık ve afiyet olsun.

Malzemeler:

50 g yulaf ezmesi

1 çay kaşığı chia tohumu

85 ml şekersiz soya sütü

1 çay kaşığı kakao tozu

1/4 kepçe çikolatalı protein tozu (Yaklaşık 17,5 g)

1 çay kaşığı akçaağaç şurubu

1 tatlı kaşığı kaju fıstığı, doğranmış

½ tatlı kaşığı damla çikolata

1 tatlı kaşığı kurutulmuş vişne veya turna yemişi

Yapılışı:

İlk altı malzemeyi küçük cam kavanoza ekleyin ve kaşıkla iyice karıştırın.

Bir gece boyunca buzdolabında bekletin.

Sabah kaju fıstıklarını, damla çikolataları ve kurutulmuş vişneleri ekleyin.

Afiyet olsun!

BESİN DEĞERLERİ:

Servis başına,

Kalori: 361

Yağ: 12,8 g

Sodyum: 107 mg

Potasyum: 510 mg

Karbonhidrat: 46,2 g

Protein: 19 g

A Vitamini: %7

C Vitamini: %3

Kalsiyum: %25

Demir: %22

Kaynak: Yazı, Popsugar’dan derlenmiştir.

