MIŞIL MIŞIL UYUTAN YİYECEKLERLE TANIŞ!





Seni bebek gibi uyutacak yiyecekleri mercek altına aldık!

Yatmadan bir ya da iki saat önce atıştırmak söz konusu olduğunda, göz önüne alınması gereken birkaç nokta var: Birincisi; yapılan ilk araştırma, gece kalorisini kilo alma potansiyeli ile ilişkili olduğunu söylüyor. Bu çalışma, yatağa girmeden önce birşeyler yemenin, uykunu daha huzursuz hale getirebileceğini ve bunun sonucunda yorulmaya ve ertesi günü seni rahatsız etmeye neden olacağını tespit etti. Ayrıca, gece yarısı atıştırmak, stresle ilişkili; ki bu da yağ açısından zengin tercihlere yönelmene ve gereksiz kalori almana neden oluyor.

Öte yandan, açlık sirenleri çaldığında, uyuman pek de akıllı bir fikir değil. Uyku kaliten düşecek, sabah yorgun ve epey aç hissedeceksin – ki her ikisi de seni abartmaya ve sağlıklı beslenme planlarını berbat etmeye götürebilir-. Çözüm mü? Beslenme uzmanı ve “Blood Pressure Down” kitabının yazarı Janet Brill, “Düşük kalorili, uykuyu tetikleyen atıştırmalıklardan birini tercih et, şişkinlik hissi uyandıranları değil” diyor.

DİL PEYNİRİ

Brill, “Bu atıştırmalığın bir porsiyonu, protein ve yağ ile dolu, bu nedenle doygunluk hissediyorsunuz- sadece 80 kalorisi içeriyor- Peynir ayrıca, seni uykulu hale getirecek aminoasit olan triptofanı da içeriyor” diyor.

MISIR GEVREĞİ

Tercihini yulaf ezmesinden ya da tam tahıllı kepekli mısır gevreklerinden yapabilirsin. Sindirimi kolay olan ve kase başına sana 200 kaloriden fazlasını aldırmayacak olanlardan bahsediyoruz. Ekstra triptofan ve protein için biraz süt dök.

YAĞSIZ SÜZME YOĞURT

Brill, “Yaklaşık 100 ila 150 kalori ile, sütten triptofanın rahatlatıcı güçlerinin yanı sıra, protein elde edersin” diyor. Ayrıca yoğurt mideni sakinleştirmeye yardımcı olabilir; böylece mide yanması veya hazımsızlık ile uyanma olasılığın düşük olur.

BİRKAÇ DİLİM HİNDİ ETİ

Hindi eti; uykuyu tetikleyici, yağsız ve üstün nitelikli protein olan triptofan içerir. Üstelik, birkaç dilim sana 100 kaloriden fazlasını da aldırmaz.

BİR TATLI KAŞIĞI FISTIK EZMESİ İLE ELMA

Elma, yüksek oranda lif içerir. Ayrıca yer fıstığı ya da badem ezmesindeki protein, mideni şişirmeden doyurur.

YAĞSIZ ÇİKOLATALI PUDİNG

Sanırız, aralarından en sevdiğimiz bu! Bu, yumuşak kıvamdaki puding; gece boyunca mideni şişirmeyecek ve içeriğindeki çikolatayla sana lezzet şöleni yaşatacak.

BEBEK HAVUÇLAR

Çocukken Bugs Bunny’i çok severdin, değil mi? Besin değerleri açısından zengin olan bu havuçları yerken, o kıtırtıları duymak seni mutlu edecek. Bu küçük turuncu çocuklar, uykunu getirecek.

MUZ

Muzlar; sadece doymuş lif ve rahatlatıcı triptofan (her biri yaklaşık 100 kalori) içermeleriyle değil, aynı zamanda mutfağını da temizlediysen, mükemmel bir gece yarısı atıştırmalığı olarak biliniyor. Yıkanması için bulaşık makinesine bırakmanız gibi bir durum da söz konusu değil.



