MİSEL SU DEVRİMİ





Misel su ile aran nasıl?

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, kadınların yüzde 17’si günlük olarak ya da haftada birkaç kere misel su kullanmaya başlamış. Kafa karıştıran kısım ise çoğumuzun yüz temizleme jellerine veda edemiyor oluşu. Eğer kızarıklık ya da tahriş gibi problemlerden şikâyetçiysen ya da temizleme jelini kullandıktan sonra hissettiğin kuruluk hoşuna gitmiyorsa, misel sulara şans verebilirsin.

DENE: Bioder Bio-Clean Misel Su (64,90 TL; eczanelerde) yüzde 100 termal su ile misel teknolojisini birleştirerek cilt, yüz, göz ve dudak makyajını temizliyor; cildi besliyor, yatıştırıyor ve nemlendiriyor.

