MIRANDA KERR’İN DÜĞÜNÜNDEN KARELER…





Miranda Kerr, Mayıs ayında Snapchat’in kurucusu Evan Spiegel ile yaptığı evliliğin fotoğraflarını aylar sonra ilk kez paylaştı.

İki ay önce hayatını Snapchat’in Ceo’su Evan Spiegel ile birleştiren dünyaca ünlü manken düğünden kareleri ilk kez paylaştı. Yaklaşık iki yıldır birlikte olan dünyaca ünlü Avustralyalı model Miranda Kerr ile Snapchat’in kurucusu Evan Spiegel geçtiğimiz aylarda dünyaevine girmişti.

40 kişilik davetli katılımıyla aile arasında gerçekleşen törenden daha önce basına hiç fotoğraf yansımamıştı. Dün ilk kez bir derginin Amerika sayısı için düğün fotoğrafını paylaşan Miranda Kerr’in Dior Haute Couture marka gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı takipçileri Kerr’in gelinliğini ‘çok sade ve güzel’ bulurken bazıları da gelinliğinin ‘çok basit’ olduğu mesajını paylaştı.



