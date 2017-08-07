MİNERAL DÜZEYİNİ DENGELE





Bu yaz, tüm Türkiye’de çok sıcak geçiyor. Termometreler bazı illerde 40 dereceyi gösterirken bu yüksek sıcaklık değerleri sağlığımızı da yakından ilgilendiriyor. Sıcak havalar, beslenme ve uyku düzenimize kadar birçok alışkanlığımızı etkilerken; bebek ve çocuklar, yaşlılar, şeker ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olan bireyler ile hamileler yüksek risk grubunu oluşturuyor. Sıcak günlerde sağlığını korumak isteyenler için beslenmeye yönelik ipuçlarını paylaşıyor.

Sıcak havalar, iştahı olumsuz etkileyerek daha az yemeğe neden olabiliyor. Böyle bir durumda açlık hissetmesen bile ihtiyacın olan enerji ve besin öğelerini mutlaka sağlaman gerekir.

Besinleri kızartmak yerine, ızgara, haşlama veya fırında pişir.

Sıcak günlerde öğünlerinizde besleyici değeri yüksek ve sindirimi kolay olan besinleri tercih edebilirsin. Sebze ve meyveler ile fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumları, süt veya peynir, yoğurt, cacık gibi süt ürünlerini tüketebilirsin. Sebze veya etleri kızartmak yerine yerine ızgara, haşlama veya fırında pişirebilirsin. Zeytinyağlı yemekler ile peynirli, et, tavuk, balık veya tahıllı salatalara da yer verebilirsin.

Kendini iştahsız hissediyorsan fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişler, tam tahıllı bisküvi ve krakerleri ayran, yoğurt veya peynirle tüketebilir ya da porsiyonlarınızı küçültüp öğün sıklığını artırabilirsin. Tatlı yemek istiyorsan mideni yoracak ve sana ağır gelecek şerbetli tatlılar yerine dondurma veya meyve tatlılarını tercih edebilirsin.

Her şeyden önce en önemlisi günde mutlaka en az 2 litre su tüketilmesidir. Sıcak havalarda terleme arttığı için vücut normalden daha fazla su ve mineral kaybeder. Özellikle su içeriği yüksek besinleri tüketmek, sıvı ihtiyacınızı karşılamaya destek olmanın yanı sıra vücudun ihtiyaç duyduğu besin öğelerini de yeterli düzeyde almaya yardımcı olur. Kiraz, karpuz, kavun, şeftali, salatalık gibi su içeriği yüksek sebze ve meyveleri günde 5 porsiyon kadar tüketebilirsin. Ayran, kefir, maden suyu, taze sıkılmış meyve suları da sıvı ve mineral alımını desteklemeye yardımcı olur.

