MİLLİ PİYANGO’NUN 2019 YILBAŞI İKRAMİYESİ





Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu.

Milli Piyango‘nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon lira olarak belirlendi. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak.

31 Aralık 2018’de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak.

29 Kasım Perşembe‘den itibaren piyasaya sürülecek yılbaşı çekiliş biletlerinin fiyatları da şu şekilde: Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet de 17,5 liradan satılacak.



