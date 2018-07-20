MILEY VE LIAM MEĞER AYRILMAMIŞ!





Miley Cyrus ve Liam Hemsworth’ün yıllardır süren -ve hep sansasyon yaratan- birliktelikleri, çıkan ayrılık haberleriyle bir kez daha “Yine mi?” diye düşündürmüştü. Yabancı basında da Daily Mail gibi kaynaklar ikilinin ayrılık gerekçesine kadar detaylı bilgi verirken, Hemsworth’ün sosyal medya üzerinden yayınladığı video söylentilerin gerçek olmadığını gözler önüne serdi.

Liam Hemsworth shares this video with Miley, ending to the fake rumors of his "breakup".👀 pic.twitter.com/XyhbjFzZHp — Miley Cyrus News 🤫 (@CyrusReports) July 19, 2018

Instagram hesabından paylaştığı hikayede, arabanın içerisinde nişanlısı Cyrus ile epey eğlenen Hemsworth, her şeyin yolunda olduğunu kanıtlamış oldu.

Söylentilere göre Cyrus henüz anne olmak için hazır değilken, Hemsworth de bir an önce baba olmak istiyordu. Haliyle ayrılığın nedeni de buydu. Cyrus’un Instagram’daki tüm paylaşımlarını silmesi de ayrılık dedikodularını tetiklese de, anlatılanların ‘gerçek’ olduğu konusunda yanılmış olduk.

İkili 2009’da The Last Song filmnin setinde tanışmıştı.

İlk öpücükleri film sırasındaydı…

My little angel and I. A post shared by Liam Hemsworth (@liamhemsworth) on Jul 9, 2017 at 10:04pm PDT

2010’da çift olarak ilk kez Oscar’a katıldılar.

#spicy A post shared by Liam Hemsworth (@liamhemsworth) on Mar 6, 2018 at 7:13am PST

2010’da ayrılsalar da, 2011’de birbirlerine geri döndüler.

A picture tells a thousand words. A post shared by Liam Hemsworth (@liamhemsworth) on Nov 6, 2017 at 10:56am PST

Christmas angel. A post shared by Liam Hemsworth (@liamhemsworth) on Nov 26, 2017 at 10:54pm PST

2012’de nişanlandılar ve 2013’te yine ayrıldılar!

Life is way cooler in cartoon. A post shared by Liam Hemsworth (@liamhemsworth) on Sep 11, 2017 at 9:08pm PDT

2016’da yeniden bir araya geldiler.

Happy valentines 🌹 A post shared by Liam Hemsworth (@liamhemsworth) on Feb 14, 2017 at 7:36pm PST

2017’de Miley, ilişkileri ve Malibu’da yaşamdan ilham alarak bu şarkıyı yazdı…

Bu yıl çok eğlenceli bir çift oldular!

I fucking hate when he does this shit pic.twitter.com/kpmcHnW4Cz — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) April 22, 2018



