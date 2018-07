MILEY VE LIAM MEĞER AYRILMAMIŞ!

Miley Cyrus ve Liam Hemsworth’ün yıllardır süren -ve hep sansasyon yaratan- birliktelikleri, çıkan ayrılık haberleriyle bir kez daha “Yine mi?” diye düşündürmüştü. Yabancı basında da Daily Mail gibi kaynaklar ikilinin ayrılık gerekçesine kadar detaylı bilgi verirken, Hemsworth’ün sosyal medya üzerinden yayınladığı video söylentilerin gerçek olmadığını gözler önüne serdi.

Liam Hemsworth shares this video with Miley, ending to the fake rumors of his "breakup".👀 pic.twitter.com/XyhbjFzZHp

— Miley Cyrus News 🤫 (@CyrusReports) July 19, 2018