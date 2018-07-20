MILEY VE LIAM MEĞER AYRILMAMIŞ!

| 20 Temmuz 2018|  , anaslide, AŞK&SEKS

 


Miley Cyrus ve Liam Hemsworth’ün yıllardır süren -ve hep sansasyon yaratan- birliktelikleri,  çıkan ayrılık haberleriyle bir kez daha “Yine mi?” diye düşündürmüştü. Yabancı basında da Daily Mail gibi kaynaklar ikilinin ayrılık gerekçesine kadar detaylı bilgi verirken, Hemsworth’ün sosyal medya üzerinden yayınladığı video söylentilerin gerçek olmadığını gözler önüne serdi.

Instagram hesabından paylaştığı hikayede, arabanın içerisinde nişanlısı Cyrus ile epey eğlenen Hemsworth, her şeyin yolunda olduğunu kanıtlamış oldu.

Söylentilere göre Cyrus henüz anne olmak için hazır değilken, Hemsworth de bir an önce baba olmak istiyordu. Haliyle ayrılığın nedeni de buydu. Cyrus’un Instagram’daki tüm paylaşımlarını silmesi de ayrılık dedikodularını tetiklese de, anlatılanların ‘gerçek’ olduğu konusunda yanılmış olduk.

İkili 2009’da The Last Song filmnin setinde tanışmıştı.

Throwing it WAY back… what a 'blur.' #TBT

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İlk öpücükleri film sırasındaydı…

My little angel and I.

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2010’da çift olarak ilk kez Oscar’a katıldılar.

#spicy

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2010’da ayrılsalar da, 2011’de birbirlerine geri döndüler.

A picture tells a thousand words.

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Christmas angel.

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2012’de nişanlandılar ve 2013’te yine ayrıldılar!

Life is way cooler in cartoon.

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2016’da yeniden bir araya geldiler.

Happy valentines 🌹

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2017’de Miley, ilişkileri ve Malibu’da yaşamdan ilham alarak bu şarkıyı yazdı…

#Repost @mileycyrus ・・・ #Malibu video OUT NOW!!!!

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Bu yıl çok eğlenceli bir çift oldular!


Last modified: 20 Temmuz 2018

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