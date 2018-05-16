MİGRENİN SANA YAPTIĞI…





Ataklar halinde gelen şiddetli baş ağrılarını senin de bildiğin üzere migren olarak adlandırıyoruz. Peki migren hastası olanların (yaklaşık beş kadından biri) anksiyeteden muzdarip olma ihtimali, olmayanlara göre iki buçuk kat daha fazla olduğunu biliyor muydun?

Burada bir numaralı şüpheli aşırı faal bir sempatik sinir sistemi. Sürekli adrenalin teşvikli uyarılma almak, kaygı ya da depresif hisleri tetikleyebiliyor. Hormon hücumu, acıyı bloke eden steroid seviyesinin düşmesine ve migren ağrılarına kapı açıyor.

Kaygılı sinir sistemini diyafram nefesiyle yatıştırabilirsin: Bir elini göğsüne, diğer elini ise karnına yerleştir. Karnını şişirerek nefes al ve nefes ver. İpucu: Her nefeste kalp atış hızının düştüğünü görmek için nabız ölçen akıllı bilekliğine ya da saatine bakabilirsin. Baş ağrısına zemin hazırlayan gerilimi önlemek için bu egzersizi düzenli olarak yap. Sıcak su dolu küvete girmek de iyi gelir. Araştırmalar vücut sıcaklığını geçici olarak arttırmanın, ruh hâlini düzenleyen sinirsel ağları muhtemelen değiştirdiği için depresyonu hafiflettiğini ve gelecek kaygı ataklarını uzaklaştırdığını gösteriyor.

Peki bipolar bozukluğu nasıl etkiliyor?

Zihinsel sağlık sorunu olan insanların yaklaşık üçte biri migrenden dolayı acı çekiyor. Ve migrenle bipolar bozukluk arasında da epey güçlü bir bağlantı bulunuyor.. Bu, o kadar güçlü ki, iki rahatsızlığı da tedavi etmek için düzenli olarak aynı ilaç kullanılıyor. Bunun nedeni ikisinin de enflamasyonla bağlantılı maddelerle (araşidonik asit gibi) bağdaştırılması olabilir. Bir diğer ihtimal ise iki hastalığın da beyne giden kan akışına benzer şekilde müdahale etmesi. Ayrıca bipolar bozukluk genelde biyolojik ritme (uyku ve iştah gibi) müdahale ediyor ve migren de gün içindeki bu ritim düzensizliklerinden etkilenebiliyor.

Migren ataklarını azaltmak için uyku, uyanma ve yemek saatlerin için belli bir düzen oluştur ve ne olursa olsun bu plana uy. Doktor randevularına giderken ailen ya da en yakınındaki kişiler yanında olsun; böylece iki durumla da başa çıkmana yardımcı olacak şeyleri öğrenebilirler. Bir çalışmaya göre güçlü aile desteği, bipolar bozukluk yaşayanlarda migren görülme olasılığını azaltıyor. Ayrıca bazı psikiyatrik ilaçlar araşidonik asit dönüşümünü azaltıyor; hangisinin senin için en iyisi olduğunu doktorundan öğrenebilirsin.



