MİGRENİ TETİKLEYEN FAKTÖRLER





Migreni tetikleyen faktörlerin her hastada farklı şekilde görüldüğünü biliyor muydun?

Migren hastalarının farklı hava durumlarından da etkilendiğini belirten uzmanlar, sonbahar ve kış mevsimlerinde özellikle lodos rüzgârı ve havadaki basınç değişikliklerinin çok şiddetli migren ağrılarına yol açtığını vurguluyor.

Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, migren hastalığı hakkında önemli bilgiler verdi.

Lodos migreni tetikliyor

“Migren tetikleyicileri her hasta için farklı ve kişisel olsa da özel hava durumları, en başta gelen tetikleyicilerdir” diyen Uzm. Dr. Celal Şalçini, bu tetikleyicilerin her kişi için farklı olduğunu ve bu kişilerin farklı hava durumlarından etkilendiğini söylüyor. Kışın ve sonbaharda özelikle lodos rüzgârı ve basınç değişiklikleri en şiddetli ağrılara yol açıyor. Bu tetikleyiciler çoğu zaman sadece havanın soğukluk derecesine bağlı olmayıp basınç ve nem değişikliği, dolayısıyla çoğu zaman direkt rüzgâr temasına da bağlı olmayabiliyor.

Birinci öncelik: Migren ataklarını önlemek

Uzm. Dr. Celal Şalçini, “Migren ataklarının tedavisi olsa da migren ataklarını önlemek birinci önceliğimiz” diyerek, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Önlemenin en önemli kısmından biri hastanın kendi hastalığını tanıması ve tetikleyicileri tek tek tespit edip uzak kalmaktır.

Kokular, migreni tetikliyor

Migreni tetikleyen şeylerden biri de koku. Bu koku ucuz çamaşır suyu olabileceği gibi pahalı parfümler de olabilir. Yakın zamanda, bir hastada yapılan dikkatli incelemede; başının ağrıdığı günlerde okul servisinde arkadaşının yanında yolculuk ettiği ve esasında arkadaşının parfümünün tetikleyici olduğu tespit edilmiş.

