MİGRENE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ





Baş ağrısı lafını duymak bile kulağa hoş gelmiyor, farkındayız. Zonklama hissinden çok sıkışıklık hissi veren ve stres kaynaklı baş ağrısına kıyasla çok daha şiddetli olan migren, kadınlarda üç kat daha fazla görülüyor. Doktorların, migrene neden olan aktif sinir hücrelerini yatıştırmak için önerileri ise aşağıda:

MAGNEZYUM

Migren sorunu yaşayanların magnezyum seviyeleri, genellikle olması gerekenden daha düşük. Magnezyum, ağrıya neden olan beyin sinyallerini engelleme yeteneği olan bir mineral; bu nedenle ağrı sıklığı ve şiddetini azaltmak için doktoruna danışarak takviye alabilirsin. Takviye kullanırken önemli olan şey sabırlı olmak –etkisinin hissedilmesi altı haftayı bulabiliyor.

REÇETELİ İLAÇLAR

Migren ataklarıyla ayda beş gün veya daha fazla savaşıyorsan, önleyici olarak ilaç almak ağrılarının sıklığını ve yoğunluğunu yarı yarıya azaltabilir. Doktoruna bu tür ilaçlar hakkında danışabilirsin. Ayrıca migren ağrılarını yüzde 70’e varan düzeyde azaltacak bir aşı üzerinde yapılan çalışmalar da tamamlanmak üzere. Bu tedavide, migren ağrısının ortaya çıkmasında önemli rol oynayan bir maddeye (kalsitonin gen ilişkili peptid) karşı oluşturulan antikorlar, aşı ile hastaya verilerek ağrının ortaya çıkması engelleniyor.

AKUBASI

Bu teknik, kafanın boyunla birleştiği nokta veya şakaklar gibi belirli tetik noktalarına birkaç dakika boyunca baskı uygulayarak yapılıyor ve anlık olarak rahatlama sağlayabiliyor. Kanıtlanmış ve uzmanlar tarafından onaylanmış olmasa da, kulak kıvrımının en iç kısmındaki kıkırdağa yapılan piercing’in de migrene bahsettiğimiz nedenle iyi geldiğini savunanlar var.

BOTOKS

Kırışıklıklar için kullanılan botoks, FDA tarafından kronik migren (her ayın en az yarısında baş ağrısı ve en az sekiz gün migren atağı yaşıyorsan) önleyici olarak da onaylandı. Her 12 haftada bir uzman hekim tarafından yoğun sinir içeren bölgelere enjekte ediliyor. Bazen bu noktalar yüz üzerinde oluşan kırışıklıklar üzerine de denk gelebiliyor tabii. Hoşuna gitti değil mi?

