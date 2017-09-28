MİDE RAHATSIZLIĞIN VARSA…





Cranberry (turna yemişi) tüketimi, idrar yolu enfeksiyonu ve diş çürümelerine karşı olduğu gibi mide hastalıkları konusunda da alternatif olarak öneriliyor.

Tel Aviv Üniversitesi’nden bir araştırma ekibinin yapmış olduğu çalışmalara göre, cranberry (turna yemişi) tüketimi, bakteri tutunmasını engelleyici işlevi sayesinde, mide hastalıklarına karşı koruma sağlayabiliyor. Gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarına sebebiyet veren Helicobacter pylori bakterisinin mide duvarlarına yapışmasını engelleyerek, midede meydana gelebilecek enfeksiyonları önlemeye yardımcı olabiliyor.

Gastrit ve Ülser Gibi Mide Rahatsızlıklarına Alternatif Tedavi

Bakterilerin hücre veya dokulara yapışması vücudumuzda enfeksiyon oluşacağının habercisi. Cranberry (turna yemişi) içeriğindeki proantisiyanidin (PACs) olarak adlandırılan bileşenler sayesinde bakteri yapışmasını önleyici özelliklere sahip. Bu nedenle idrar yolu enfeksiyonu ve diş çürümelerine karşı olduğu gibi mide hastalıkları konusunda da alternatif olarak öneriliyor.

Turna yemişini, soslara, tatlılara ek malzeme veya kuru meyve olarak çeşitli şekillerde tüketebilirsin. Özellikle de et yemeklerine lezzet katıyor. İşte bunu kanıtlayacak bir tarif önerisi:

Turnayemişli Sos ile Marine Edilmiş Bonfile

Malzemeler

Et için:

4 dal biberiye

1 tutam kekik

2 çay kaşığı taze karabiber, tuz

2 çay kaşığı zeytinyağı

4 parça bonfile (200 gr)

Sos için:

250 gr. soğan

1 çay kaşığı yağ

1 adet acı yeşil biber

1 kadeh beyaz şarap

100 ml Cumberland sosu ( İngilizlere ait bir sos çeşidi )

75 gr. kurutulmuş Turnayemişi

Tuz ve karabiber

Hazırlanışı:

Biberiye ve kekiği yıka ve doğra. Düz bir kapta biber, zeytinyağı, biberiye ve kekiği karıştır. Arasına marine edilmiş bifteği yerleştir ve 1 gece boyunca buzdolabında beklet.

Sos için; soğanı doğra. Yağı kızdırdıktan sonra 8-10 dakika soğanları sotele. Biberi temizleyip ince ince doğra. Soğana biberi de ekleyip ikisini bir arada sotelemeye devam et. Bir miktar şarap ile ateşi alevlendir ve Cumberland sosunu ekleyip karıştır. Turnayemişini doğrayıp diğer malzemelerle karıştır. Tuz ve biber ile tatlandır.

Etleri marineden çıkart ve kurula. Etlerin her iki tarafını da kızgın mangal ateşinde beşer dakika pişir. Etleri tuzladıktan sonra; biberiye, soğan ve turnayemişli sos ile servis et.

Hazırlama süresi: Yaklaşık 30 dakika + marine zamanı

Besin Değerleri:

Enerji: 457 kcal / 1916 kJ

Protein: 45,8

Yağ: 16,8 g

Karbonhidrat: 31 g

