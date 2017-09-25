MICHAEL KIWANUKA ÇOK YAKINDA İSTANBUL’DA…





Emmy ödüllü “Big Little Lies”da müziğin başrolünde konumlanan Michael Kiwanuka, 27 Eylül’de Zorlu PSM’de!

Geçtiğimiz günlerde aldığı Emmy ödülüyle başarısını taçlandıran HBO’nun hit serisi “Big Little Lies” aracılığıyla da müziğini milyonlara yayan Michael Kiwanuka, “Garanti Caz Yeşili” konserleri kapsamında, 27 Eylül’de Zorlu PSM’de! Serinin karakterlerini yansıtmak için başvurduğu vurucu melodiler bu konserde, Michael Kiwanuka’nın zarif yorumuyla birleşerek unutulmaz bir deneyime dönüşecek.

Blues-funk melodilerini, etkileyici sözler ve zarif bir yorumla buluşturan Michael Kiwanuka, Big Little Lies’da da derinliğini tüm dünyaya yaydığı müziğini, “Sahne Üstü Ayakta” konser deneyimiyle Zorlu PSM’de İstanbullu sanatseverlerle buluşturacak. Kısa sürede müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan İngiliz müzisyen, dinleyicilere retro pop ve soul müzik ekseninde bir büyü yaşatacak.

