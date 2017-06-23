MEYVELERİN GÜCÜ ADINA…





Sana meyve aşermene sebep olacak bir haberimiz var.

Bir araştırmaya göre, hamilelik döneminde bolca meyve yiyen kadınların bebeklerinin zihinsel gelişimi, ilk bir yılda ortalamadan çok daha iyi oluyor. Günde 6-7 porsiyon meyve yiyen ya da meyve suyu içen annelerin çocuklarının IQ’larının ortalamadan 6-7 puan daha fazla olduğunu görülüyor. Fakat hamilelik süresince gereğinden fazla meyve yemenin de içindeki yüksek şeker nedeniyle gebelik diyabeti ya da yüksek doğum kilosuna sebep olabileceği konusunda seni uyarmamız gerek. Doktorundan onay aldıysan, serbestsin!

Kaynak: EbioMedicine

