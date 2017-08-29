MEYVE VE SEBZE YEMEK MUTLULUK VERİYOR

Mutsuz mu hissediyorsun? Havanı değiştirmek için meyve ve sebze yemeye ne dersin?

Vücudumuzu sağlıklı tutabilmek için meyve ve sebze yemenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliriz. Fakat yeni bir araştırmaya göre, günde bir adet elma yemek, doktora gitmeni önlemekten çok daha fazlasını yapıyor. Çünkü meyve ve sebze yemek, mutsuzluğu kendinden uzak tutmak için oldukça yardımcı olabilir.

American Journal of Public Health‘te yayımlanan çalışmada, günlük dozlarda sağlıklı beslenmenin insan psikolojisi üzerindeki etkileri araştırıldı. Birleşik Krallık’taki Warwick Üniversitesi ile Avustralya’daki Queensland Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan araştırmada, sağlıklı beslenmenin kanser ve kalp hastalıkları riskini azaltmaktan çok daha fazlasına yaradığı kanıtlandı. 12.000 katılımcının meyve ve sebze tüketimleri, araştırma kapsamında 2 yıl boyunca takip edildi. Belirli aralıklarla da katılımcıların psikolojik durumları ve genel mutlulukları hesaplandı.

Elde edilen bulgulara göre, daha fazla meyve ve sebze tüketmeye başlayan kişilerin 2 yıl içerisinde mental açıdan birçok fayda elde ettikleri belirlendi. Gün içerisinde yedikleri meyve ve sebze miktarı çoğaldıkça, psikolojik faydaların da arttığı ortaya çıktı. Hatta elde edilen mutluluğun, işsizken iş bulmak ile eşit seviyede olduğu belirtiliyor.