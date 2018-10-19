MEYVE VE SEBZE SUYU TÜKETİRKEN DİKKAT ETMEN GEREKENLER





Taze meyve ve sebze sularının besleyici maddeler ile dolu olduğu bir gerçek. Zira suyu sıkılan meyve ve sebzeler liflerinden ayrıldığında konsantre bir tat ile beraber daha yoğun bir şekilde bitkisel antioksidanların ve minerallerin kaynağına dönüşüyor. Ayrıca yiyecekleri blender’dan geçirerek karıştırdığında ya da suyunu sıktığında, gerçekten de her şeyi sindirim sisteminde daha da kolaylaştırırsın, bu da yemeklerin midenden daha hızlı boşalmasını sağlar.

Meyve ve sebzelerin suyunu sıkmak ne kadar sağlıklı?

Meyve ya da sebzeleri blender‘dan geçirme veya onların suyunu çıkarma, yiyeceklerin önceden öğütülmesine yardımcı olur, böylece vücudunun sindirim sırasında çok fazla çalışması gerekmez. Bu, nefes almaya, hareket etmeye ve kaslarının kasılmasına adayabileceğin değerli enerjiyi geri kazandırır. Hücre duvarı parçalanır ve besin değerleri hızlıca salınır (özellikle de kıvırcık lahana gibi yeşilliklerde ya da pancar ve havuç gibi koyu renkli kök sebzelerde).

Bu stratejileri kullanırken, temelde dişlerinle yapabileceğinden çok daha ayrıntılı bir şekilde yemeğini “çiğniyorsun”. Normalde sana sindirim sorunu verebilecek birkaç havuç ya da büyük bir ıspanak salatası gibi çoğu yiyeceği de blender’dan geçtiğinde ya da suyu sıkıldığında rahatlıkla tüketebilirsin.

En iyi blender ya da sıkma verimliliği için ufak blenderlarla uğraşma. Yüksek hızlı, kaliteli bir blender ve meyve sebze sıkacağı kullanmanı öneririz.

Antrenman öncesi içmen için tarifler

Kıvırcık lahana smoothie’si ile karıştırılmış 20-30 g protein tozu ve 118-177 ml Hindistan cevizi sütü

Havuç-kişniş-zencefil-limon suyu ve sıkma işlemi sonrası eklenen biraz zeytinyağı ve deniz tuzu.



