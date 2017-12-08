MEYVE SUYUNDAN KOKTEYLE…





Evde çabucak yapabileceğin bu altı yaratıcı içeceğin keyfini çıkarmaya var mısın? Alkollü ya da alkolsüz, tercih senin!

Derleyen: Irmak Yaşar

Elma-Akçaağaç Fişeği

Doğal ve saf (içinde mısır şurubu olmayan) akçaağaç şurubu, zengin çinko içeriğine ve enflamasyon önleyici etkiye sahip. Tadını çıkar!

Kokteyl bardağında 1 çorba kaşığı taze sıkılmış limon suyu ve yarım çorba kaşığı akçaağaç şurubunu karıştır. Bardağı buzla doldur ve üzerine 180 ml elmalı soda ekle. İnce bir dilim kırmızı elma ve taze nane ile süsle.

MEYVE SUYU: 120 kalori, 0 yağ, 30 gr karbonhidrat, 20 ml sodyum, 0 gr lif, 1 gr protein

KOKTEYL: 230 kalori, 0 yağ, 24 gr karbonhidrat, 15 ml sodyum, 0 gr lif, 1 gr protein

ALKOL TAKVİYEN

Elmalı sodanın 60 ml’si yerine aynı miktarda viski kullan.

Hindistan Cevizi–Havuç Bombası

Havucun içindeki beta karoten daha sağlıklı bir cilde sahip olmanı sağlıyor. Mineral bakımından zengin miso da (soya fasulyesi, pirinç veya arpanın, deniz tuzu ve ko-ji adlı mantarla fermentasyonu ile elde edilen ezme) bolca probiyotik içeriyor ve ağızda buruk bir tat bırakıyor.

80 ml havuç suyu, 60 ml Hindistan cevizi suyu ve bir tatlı kaşığı beyaz misoyu buzla birlikte shaker’da karıştır. Önceden soğuttuğun martini bardağına dök; üzerini öğütülmüş kişniş, taze kekik ve havuç şeritleriyle süsle.

MEYVE SUYU: 50 kalori, 0 gr yağ, 12 gr karbonhidrat, 270 ml sodyum, 1 gr lif, 2 gr protein

KOKTEYL: 190 kalori, 0 gr yağ, 11 gr karbonhidrat, 240 ml sodyum, 1 gr lif, 1 gr protein

ALKOL TAKVİYEN

Hindistan cevizi suyunun yarısı yerine 30 ml sek cin ve 15 ml vermut kullan.

Zencefilli Lahanita

Lahana ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, bu içeceği kalsiyum, demir ve folik asidin yanı sıra A ve C Vitaminleri ile dolduruyor.

Shaker’ı 120 ml lahana ya da ıspanak suyu*, 240 ml zencefilli gazoz, 2 çorba kaşığı misket limonu suyu ve yarım çorba kaşığı agave şurubu ile doldur. Karıştır ve karışımı, kenarlarını iri taneli tuza buladığın, buz dolu bir bardağa boşalt. Kokteyl çubuğuna geçirdiğin üç adet zencefil şekerlemesi ile süsleyerek servis et.

MEYVE SUYU: 160 kalori, 0,5 gr yağ (0 gr doymuş), 38 gr karbonhidrat, 520 mg sodyum, 1 gr lif, 3 gr protein

KOKTEYL: 260 kalori, 0,5 gr yağ (0 gr doymuş), 27 gr karbonhidrat, 515 ml sodyum, 1 gr lif, 3 gr protein

* Yaklaşık yarım kilo yeşillikten 120 ml su elde edebilirsin.

ALKOL TAKVİYEN

Zencefilli gazozun yarısı yerine 60 ml tekila kullan.

İPUCU

Bardakları önceden buzlukta bekleterek, içeceğini daha lezzetli ve serin hâle getirebilirsin.

Greyfurt-Kereviz Spritzer

Greyfurt kolesterolünü kontrol altında tutarken, kereviz de tansiyonunu dengeleyecek. Gönül rahatlığıyla içebilirsin!

Shaker’a bir tutam tuz ile kapladığın (suyunu çıkarması için) dilimlenmiş kereviz sapını koy. Üzerine buz, 1 çorba kaşığı bal ve 180 ml kırmızı greyfurt suyunu ekleyip karıştır. Karışımı buz dolu bir bardağa aktardıktan sonra üzerine 120 ml soda ekle. Kereviz sapı ve greyfurt dilimi ile süsleyerek servis et.

MEYVE SUYU: 140 kalori, 0 gr yağ, 36 gr karbonhidrat, 200 ml sodyum, 1 gr lif, 1 gr protein

KOKTEYL: 270 kalori, 0 gr yağ, 36 gr karbonhidrat, 210 ml sodyum, 1 gr lif, 1 gr protein

ALKOL TAKVİYEN

Shaker’a 60 ml kadar rom ekle.

Meyve Kadehi

Tam da mevsime uygun olan bu aromatik ve serinletici içecek, bolca antioksidan ve C Vitamini içeriyor.

180 ml limonata, 3 çorba kaşığı dilimlenmiş çilek ve yaban mersini, iki dilime bölünmüş yarım portakal ve 4 fesleğen yaprağını shaker’a koy. 20 ila 60 dakika arasında buzdolabında beklet. Soğuyan karışımı, buzla doldurduğun bir şarap bardağına aktar. Üzerine 120 ml soda ekle, limon kabuğuyla süsleyerek servis et.

MEYVE SUYU: 110 kalori, 0 gr yağ, 27 gr karbonhidrat, 35 ml sodyum, 2 gr lif, 1 gr protein

KOKTEYL: 250 kalori, 0 gr yağ, 27 gr karbonhidrat, 35 ml sodyum, 2 gr lif, 1 gr protein

ALKOL TAKVİYEN

Süsleme aşamasından önce 60 ml votka ekle.

Erik Köpüğü

Şerbetin bu yeni versiyonunda kullanacağın sirke, diğer tatların keskinliğine darbe vuruyor. Üstelik içerdiği asetik asit, yağ yakımı ile ilişkilendiriliyor.

Çekirdeğini çıkardığın bir adet kırmızı eriği, bir sos tenceresine koyduğun 180 ml suyun içine al. 5 çorba kaşığı beyaz balsamik sirke ve 2 çorba kaşığı esmer şekeri ekleyip, hafifçe kaynat. Karışımı soğutup süzdükten sonra ½ tatlı kaşığı kadar gül suyu* ekle. Şampanya kadehinin içine karışımdan 2 çorba kaşığı dök. Üzerine 120 ml soda ekle ve 1 tatlı kaşığı nar tanesi ilave ederek hafifçe karıştır.

MEYVE SUYU: 50 kalori, 0 gr yağ, 13 gr karbonhidrat, 30 mg sodyum, 0 gr lif, 0 gr protein

KOKTEYL: 140 kalori, 0 gr yağ, 15 gr karbonhidrat, 0 ml sodyum, 0 gr lif, 0 gr protein

*Bu aşamadan sonra karışımı iki haftaya kadar buzdolabında saklayabilirsin.

ALKOL TAKVİYEN

Soda yerine köpüren beyaz şarap kullan.

