MEYVE SUYU GERÇEKLERİ





Brezilya ve Avrupa’da gerçekleştirilen iki araştırmanın bulguları, düşük kalori diyetlerinin bir parçası olarak tüketilen meyve suyunun, kilo kaybına ve düşük beden kütle indeksi değerlerine yarar sağladığını gösteriyor.

Brezilya’da gerçekleştirilen bir araştırma, düşük kalori diyetiyle birlikte portakal suyu tüketiminin, kilo kaybına ve obeziteye ilişkin göstergelerde düzelmeye yarar sağladığını gösterdi. Randomize kontrollü çalışma kapsamında, 78 obez katılımcıya 12 haftalık bir düşük kalori diyeti uygulandı. Araştırmanın bir parçası olarak, katılımcılardan bir kısmı, günde 500 ml yüzde 100 portakal suyu tüketti.

Söz konusu araştırma, Brezilya’nın Sao Paulo Devlet Üniversitesi (UNESP), Eczacılık Fakültesi, Gıda ve Beslenme Departmanı’nın Beslenme Laboratuvarınca gerçekleştirildi.

Portakal Suyuyla İnsülin Duyarlığı, Lipid Profili ve LDL Kolestrol Değerlerinde İyileşme

Araştırma sonuçlarına göre, düşük kalori diyet ile birlikte tüketilen portakal suyu, kilo kaybına engel oluşturmadı. Araştırma, portakal suyu tüketen ve tüketmeyen gruplarda kilo ve yağ kaybının benzer oranlarda olduğunu gösterdi. Kilo kaybı sayesinde her iki grubun da insülin duyarlılığı (HOMA-IR), lipid profili ve enflamasyon durumu gibi değerlerinde iyileşmeler görüldü. Ancak, portakal suyu içen grupta bu iyileşme değerlerinin daha yüksek olduğu belirlendi. Portakal suyu tüketen grupta ortalama olarak insülin seviyesinde yüzde 18, CRP değerinde yüzde 33 azalma görülürken, total kolesterol/LDL kolesterol oranında da yüzde 24 azalma kaydedildi. Bu sonuçlara göre, düşük kalori diyetlerinde yüzde 100 portakal suyu tüketimi, diyet yapan kişilerin sağlığını olumlu yönde etkiliyor.

Bunun da ötesinde, portakal suyu tüketen grupta, diğer gruba oranla C vitamini alımında yüzde 163, folik asit alımında yüzde 62’lik artış görüldü. Portakal suyu tüketiminin, önerilen günlük folik asit alımını yüzde 95’e varan oranda olumlu etkilediği ölçümlendi.

Daha Düşük Beden Kütle Endeksi

Öte yandan, Avrupa’da 7 ülkede, 1441 yetişkinin katılımıyla düzenlenen bir diğer araştırmanın bulguları, meyve suyu tüketiminin, daha düşük beden kütle indeksi değerleriyle istatistiksel açıdan anlamlı olduğunu gösterdi.

Food4Me ismiyle gerçekleştirilen araştırma kapsamında, katılımcılar gıda tüketim alışkanlıkları, yiyecek ve içecek tercihleri hakkında soruları yanıtladı. İnternet üzerinden sorulan soruların yanıtlanmasıyla gerçekleştirilen çalışmada katılımcılar ayrıca, vücut ağırlığı, boy ve bel çevresi bilgilerini de verdi.

Araştırmanın sonuçları meyve suyu tüketiminin, balık, doymamış yağlar, fındık, ceviz gibi yemişler, süt ürünleri, tam tahıllı ve lif içeren gıdalar, meyve ve sebze gibi gıdaların tüketimi gibi faktörlerle birlikte ele alındığında, daha düşük beden kütle indeksi değerleriyle bağlantılı olduğunu gösterdi.

Bu bulgular, ağırlık yönetiminde yaşam stili ve gıdalarla ilgili tercihlerin önemini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre meyve suyu, bu konudaki farklı görüşlerin aksine, sağlıklı gıdalarla birlikte tüketildiğinde, ağırlık yönetimine yarar sağlayabiliyor.

*Metinde ‘Araştırmanın bir parçası olarak, katılımcılardan bir kısmı, günde 500 ml yüzde 100 portakal suyu tüketti.’ cümlesinde geçen araştırma amaçlı bu tüketim oranı, Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi’nde önerilen günlük 180 ml civarı meyve suyu tüketiminin 3 katına yaklaşıyor.

