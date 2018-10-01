MEYVE NASIL YENİRSE DAHA FAYDALI?





Meyveleri bütün olarak yemek mi daha sağlıklı, yoksa juice yapmak mı?

Smoothie veya juice’lar, sebze ve meyvenin suyu çıkarılarak yapılıyorsa (kabuk ve posanın büyük bölümü atılıyorsa) bu durum daha az lif almana ve daha kısa sürede acıkmana neden olabilir. Düşük lif alımı uzun vadede bağırsak sağlığın için de olumsuz etkiler yaratabilir. Meyve ve sebzeleri mekanik olarak çok fazla parçalamak, içindeki karbonhidratların da serbest şeker hâline dönmesine neden oluyor. Bu durumda kan şekerin hızlıca yükselebilir ve içtiğin smoothie birkaç saat sonra seni yorgun ve hâlsiz bırakabilir. Elbette meyveleri taze olarak yiyemiyorsan jucie veya smoothie olarak tüketmek bir avantaj. Ancak genel olarak meyvenin kendisini yemeye özen göstermelisin.

Kaynak: Uzman Diyetisyen Dilara Koçak

