MEVSİMSEL SAÇ DÖKÜLMESİNE DİKKAT





Saçlar en çok ne zaman dökülüyor?

Google’da aramaya inananları buraya alalım: Araştırmacılar, Google Trends’in ‘saç dökülmesi’ üzerine sekiz ülkede yapılan arama verilerini, mevsimler üzerinden incelemiş. Elde edilen sonuçlara bakıldığında ise saç dökülmesinin öngörülebilir yıllık bir döngüyü takip ettiği ortaya çıkmış: Saç dökülmesi konusu en çok sonbahar ve yaz aylarında gündeme geliyor. En az saç dökülmesi ise ilkbahar aylarında görülüyor. Yine de uzmanlar çevre sıcaklığının mevsimsel saç dökülmesi konusunda sadece küçük bir faktör olduğunu, diğer etkenlerin de göz önüne alınması gerektiğini belirtiliyor. Eğer dikkat çekici bir dökülme sorunu yaşıyorsan, internette arama yaparak vakit kaybetme ve bir doktora danış.

Kaynak: British Journal of Dermatology

