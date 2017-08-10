METABOLİZMANI NASIL HIZLANDIRABİLİRSİN?





Yaz aylarının içinde olduğumuz şu günlerde forma girmek ve ince bir vücuda kavuşmak için mesai harcıyor olabilirsin. Zayıflamak ve ince bir bedene kavuşmak için metabolizmayı hızlandırmak şart. Metabolik hızı artıran etkili yöntemlerle daha fazla kalori yakmak mümkün. İşte hızlı metabolizma için 10 kural…

Kahvaltını uyandıktan yaklaşık bir saat sonra yap

Yeni bir güne uyanan bedeninizi hareketlendirmek için kahvaltı şart. Protein, mevsim meyveleri ve tam tahıllı gıdalardan oluşan bir kahvaltı metabolizma hızını artırmada son derece etkili.

Zencefil çayı iç

Taze zencefili kaynar suda 10 dakika beklettikten sonra içerisine tarçın çubuğu ve limon ekleyerek içebilirsin. Karışım metabolizma hızını artırmada yardımcı.

Yoğurt tüket

Yoğurt tüketmek yağ yakıcı ve metabolizma artırıcı bir etkiye sahip. Günde en az 100 gram yoğurt tüketmek daha fazla kalori yakmanı sağlıyor.

Su tüketimine dikkat et

Su tüketiminde bilinçli davranmak önemli. Vücudun su ihtiyacını karşılamanın yanında ideal miktarda su tüketimi metabolizmayı da harekete geçirerek daha çok kalori yakmaya katkı sağlıyor.

Posalı meyveler tüket

Basit şekerden oluşan gıdalar tüketmek yerine posalı meyvelere ağırlık ver. Her gün 100 gram karpuz, orta boy bir elma veya şeftali tüketmek hem şeker ihtiyacını karşılar hem de metabolizmayı canlandırır.

Egzersiz programında değişikliğe git

Egzersiz yapmak metabolik hızı artırmada en etkili yöntemlerden biri. Egzersiz programına kısa süreli ama yoğun egzersiz hareketleri ekleyebilirsin. Beş dakika hızlı koşu ve iki dakika yavaş tempoda yürüyüş gibi egzersiz setleri ile metabolizmanı kısa sürede hızlandırabilirsin.

Baharatların gücünden faydalan

Baharat kullanımı metabolizma hızını önemli ölçüde artırıyor. Sarımsak, soğan, tarçın, zerdeçal ve hardal gibi baharatları yemeklerine ilave ederek daha fazla kalori yakmayı dene.

Proteine ağırlık ver

Beslenme programında protein ağırlıklı besinler tüketerek gün için de daha hızlı çalışan bir metabolizmaya sahip olabilirsin. Süt, yumurta, yoğurt ve et ürünlerini özellikle egzersiz sonrası tüketerek hem kas kütleni artırabilir hem de fazla kalori yakabilirsin.

Badem tüket

Tok tutucu özelliği ve metabolik hızı yükseltmesi ile badem en gözde besinlerden biri. Günde en az 10-12 adet badem tüketerek vücuduna zengin yağ asitleri, magnezyum ve bakır takviyesi de yapabilirsin.

Tuz kullanımını azalt

Tuz vücutta ödem yapma ve su tutma özelliğine sahip olduğu için tuz tüketimini sınırlandırman gerekiyor. Tuz tüketimini günlük 1 çay kaşığı ile sınırlandırmaya çalış.

