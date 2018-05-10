METABOLİZMANI HIZLANDIRMANIN YOLLARINDAN BAHSEDELİM Mİ?





Metabolizmanı hızlandırmak için bu önerileri mutlaka oku!

Özellikle son yıllarda Ramazan ayında yaklaşık 17 saate varan açlık süreleri gün sonunda kan şekeri düşmelerini de kaçınılmaz kılıyor. Dolayısıyla da iftar sofralarında ağırlıklı olarak şeker içeriği yüksek gıdalara yöneliyor. Bu durum tüm ay aç olarak gezilmesine rağmen kilo alınmasıyla sonuçlanıyor. Çünkü şekerli yiyeceklerle yükselen kan şekerini düşürmek için vücuttaki insülin salgısı artıyor ve bu da vücudumuzdaki yağ kütlelerinin artmasına neden oluyor. Bu kısır döngü içinde metabolizma yavaşlıyor.

Ayrıca uzun süren açlıklar; günlük beslenmemizde sebze, meyve ve tahıllardan oluşturduğumuz karbonhidrat depolarının boşaltıyor. Bu durum baş ağrısı, tansiyon düşmesi ve uyku haline yol açıyor. Açlık durumu devam ettikçe de vücut depo proteinlerinden harcamaya başladığı için kas kayıpları ortaya çıkabiliyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş Yılmaz, bu sorunları önlemenin en iyi yolunun Ramazan öncesi ve Ramazan boyunca karbonhidrat ve proteinden dengeli bir beslenme programı uygulamak olduğunu belirterek, metabolizmanı yaşanacak değişimlere hazırlamak adına önerilerde bulunuyor.

Kahvaltıyı atlama

Metabolizmanı hızlandırmak için ilk kural kahvaltıyı atlamamak. Uyandıktan sonra 1 saat içinde kahvaltı ederek metabolizma hızını yüzde 30 oranında artırabilirsin. Ramazan öncesinde de sahur saatlerine alışabilmek adına kahvaltı saatinizi daha erken saatlere çekmeye çalışabilirsin. Kahvaltıda yağlı gıdalardan ve şekerli besinlerden uzak durmanız gerektiğini unutma. Kahvaltının dengeli ve doyurucu olması için protein (yumurta, peynir, süt), kaliteli karbonhidrat (tam tahıllı ürünleri, yulaf) mevsim yeşillikleri ve mevsim meyveleri içermesine özen göster.

Yemeklerini daha küçük tabaklarda tüket

Ramazana sayılı günler kala ana öğünlerinde tükettiğin besinlerin miktarını azaltmaya çalış. Bu durum mideni de ramazana hazırlayarak oruç tutarken zorlanmaman sağlayacaktır. Büyük tabaklara konulan yiyecekler gözünüze az geliyor ve gözüm doymadığı için daha fazla yemek yemek istiyorum diyorsan kullandığın tabakları küçültmek işini kolaylaştıracaktır.

Şekerli tatlılar yerine kuru meyveler tüket

Şekerin vücudumuzun ihtiyacı olan bir besin grubu olmadığını ve bu yüzden de tüketilen şekerli yiyeceklerin neredeyse tamamının yağ olarak depolandığı yadsınamaz bir gerçek. Uzun açlıklarda düşen kan şekerini dengelemek için midemiz ve beynimiz öncelikle şekerli yiyecekler ister. Eğer bu tuzağa düşersek vücudumuza yalnızca boş kalori almış oluruz ve maalesef Ramazan sonunda da aldığımız yağları vermeye çalışırız. Bu durumun önüne geçmek için işlenmiş şeker oranı yüksek tatlılar yerine vitamin ve minerallerden zengin posa içeriği yüksek kuru meyvelere yönelebilirsin. Ama tabi ki porsiyon kontrolünü unutmadan. Gün içinde 4 adet kuru kayısı veya 2 adet kuru incir veya 3 adet kuru hurma tüketmek şeker isteğinin önüne geçecektir. Diyabet hastalığı (şeker hastalığı) olanların doktorlarına veya diyetisyenlerine danışmadan bu ürünleri tüketmemeleri gerekiyor.

Her öğünde salata ye

Özellikle çiğ sebze grubundan olan besinlerin posa içeriği çok yüksek olduğundan ana öğünlerde salata tüketmek aldığımız posa miktarını arttırarak mide boşalma hızını yavaşlatıyor. Bu durum da Ramazan ayında açlık kontrolünü sağlamaya yardımcı olur. Oruç tutmaya başlamadan önce salata yeme alışkanlığı oluşturmak hem mide hem de bağırsak sağlığı için olumlu olacaktır.

Her gün 1-2 fincan papatya çayı tüket

Papatyanın rahatlatıcı etkisi sindirim sistemimizdeki sıkıntıların da önüne geçmeye yardımcı oluyor. Mide gevşetici özelliğiyle papatya, hazımsızlık yaşayanların kurtarıcısı oluyor. Kaynamış suyun içerisine 1 tatlı kaşığı papatyayı atarak 10 dakika demleyerek oluşturulan çayı özellikle iftardan sonra tüketerek mideni rahatlatabilirsin.

Su içmeyi erteleme

Ramazan ayında daralan yemek yeme süreleri su içme miktarımızı da azaltıyor. Bununla birlikte Ramazan’dan önceden susuzluğa alışmak için su miktarının azaltılması metabolizmanın yavaşlamasına neden oluyor. Yetişkin bir kişinin günlük kilogram başına 35 ml su içmeye ihtiyacı bulunduğu için oruçsuz geçen saatlerde yeterince su tüketmeye çalış. Su içmeyi sevmeyen kişiler limon, elma dilimleri, salatalık, nane gibi çeşitli aroma vericilerle tüketim miktarlarını artırabilirler.

Günlük en az 30 dakika yürü

Ramazan ayında uzun süren açlıklarla yavaşlayan metabolizma hızınızın da dengesini sağlamak için egzersizin vazgeçilmez olduğu bir gerçek. Metabolizmanı hareketlendirmek için günlük 30-40 dakikalık yürüyüşler yaparak harcadığın enerjiyi arttırabilirsiniz. Bu yürüyüşleri iftardan ortalama 1 saat sonra yapabilirsin.

Günde porsiyon süt veya yoğurt tüket

Süt ve yoğurt bilindiği üzere en iyi kalsiyum kaynaklarını oluşturuyor. Kalsiyum da kilo kontrolünü sağlamak ve metabolizma hızını arttırmak için gerekli bir mineral. Ayrıca süt ve yoğurt içerdiği protein oranıyla da midede uzun süre kalarak tokluk hissi sağlanabildiği için Ramazan ayında da doğru tercih olacaktır.

Yemekleri pişirme yöntemine dikkat et

Sindirimi kolaylaştırmak ve alınan yağ miktarını azaltmak için yemekleri ızgara, fırınlama veya haşlama gibi yöntemlerle pişirmek gerekiyor. Ramazan boyunca da özellikle yaz yağlarında daha sık tüketilen kızartmalardan uzak durmak mide sağlığımızı korumaya ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı oluyor.

