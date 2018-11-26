METABOLİZMANI CANLANDIRMANIN 6 YOLU

Metabolizmanı canlandırmanın yollarını açıklıyoruz!

Metabolizma; vücudumuzda gece gündüz çalışan bir sistem. Hepimizde mevcut olan; kimimizde hızlı, kimimizde daha yavaş çalıştığını bildiğimiz doğal bir düzen. Aktif bir şekilde çalışan metabolizmayı, kendisine gün boyu gönderilen yiyeceklerden elde ettiği kaloriyi kusursuz biçimde kullanabilen bir makineye benzetebiliriz.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sinem Usuk, bak ne diyor:

“O halde gerçekten su içsen yarıyor mu? Çünkü sistem bu şekilde ilerliyor! Ancak hemen burada düşen yüzünüzü güldürecek çok önemli bir noktaya değinmekte fayda var. Süper hızlı metabolizmaya sahip bir birey de beslenmesine dikkat etmez ve yeterli düzeyde egzersiz yapmaz ise yine kilo alacaktır. Yani; ‘benim zaten metabolizmam yavaş’ diyerek hemen pes etmesen iyi olur. Yapacağımız şey çok net: Sağlıklı beslenecek, fiziksel aktivitemizi arttıracağız! Metabolizmayı canlandırmak bizim elimizde.”

Soğuk odada mı, sıcak odada mı uyumak daha sağlıklı?

Yapılan çalışmalara göre, serin bir odada, çok kalın olmayan pijamalarla uyumak vücudumuzda yer alan kahverengi yağ dokusu miktarını arttırıyor. Kahverengi yağ dokusunu nedir peki? Kabaca açıklayacak olursam; yağ doku olmasına rağmen vücudumuzda kas gibi davranan bir doku türüdür. Kas gibi davranmak demek vücuda kalori yaktırmak demek, unutma!

Metabolizmanı kahve içerek hızlandır!

Kafein tüketimi ile metabolizma hızının arttığına ve tip 2 diyabet riskinin azaldığına dair çalışmalar mevcut. Ancak gün içinde çok fazla kafein tüketmek sinirlilik, mide bulantısı veya uykusuzluğa neden olabiliyor. Sağlıklı bir birey için, günde 2-3 fincanı aşmamakta fayda var.

Stres düzeyini düşür

Stresli zamanlarınızda aşırı yemek gibi bir alışkanlığınız olmasa bile aldığınız kalorileri vücudunuzun yakması daha zor hale gelebiliyor. 2014 yılında Ohio State Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, aynı besin gruplarını yedikten sonra 24 saatlik bir süre boyunca stres altına girdiklerini bildiren kadınların, strese girmeyen kadınlara kıyasla ortalama 104 kalori daha az yaktıkları tespit ediliyor. Bunun da 1 sene sonunda yaklaşık 5 kilo olarak döneceği bildirilen sonuçlar arasında. Stres, kortizol hormonunun salgılanmasını uyararak metabolizmanın kötüleşmesi ve uzun vadede obezite riskinin artmasına neden olan önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Uyku, metabolizmayı nasıl etkiliyor?

Uyku konusunda yeterli kaliteye ulaşılamadığında hem kadın hem de erkelerde metabolizmanın yavaşladığı gösterilmiştir. Uzmanlar bu durumu yine vücudun stres altındayken kortizol salgılamasıyla ilişkilendirmektedir. Araştırmalarda gece boyu aralıklı uykunun (sık sık uyandığın bir uyku) 7 saat deliksiz uykuya kıyasla metabolizman için toparlayıcı olmadığı belirtilmektedir.

Fiziksel aktivitenin metabolizmaya etkileri

Her türlü fiziksel aktivitenin hatta sadece 30 dakika boyunca yürümenin– metabolizmayı hızlandırdığı artık biliniyor. Kas kütleni arttırmanın tek yolu onları doğru bir şekilde çalıştırmaktan geçiyor. Bunun için de fiziksel aktivite yapmalı ve doğru besinlerle kaslarını beslemelisiniz. Kas kütlen ne kadar artarsa metabolizman da o derece hızlanacaktır.

Baharatlar metabolizmayı hızlandırıyor

Metabolizmanı hızlandırmanın en lezzetli yollarından biri. Özellikle biberde, yoğun olarak bulunan kapsaisin maddesinin vücut ısısını yükselttiği ve yağ yakımını hızlandırdığı gösterilmiştir. Ancak bu etkinin çok çok abartılmaması gerektiğinin altını çizmekte fayda var. Kararında baharat kullanımı, metabolizma hızına katkıda bulunabiliyor ancak aşırı tüketimleri zarar verebilir. Hardal, wasabi gibi keskin yiyeceklerde bulunan izotiyosiyanatların kahverengi yağ dokusunu aktive etmesi ve metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olduğuna dair bazı kanıtlar bulunmuştur.

