MESAİ SAATİNDE FLÖRT GERÇEĞİ!





Bir online tanışma uygulamasına göre, İstanbul’da beyaz yakalı çalışanlar, mesai saatlerinde flört etmekten çekinmiyor! Bu çalışanların yoğunlukta olduğu semtler arasında mesai saatlerinde online flörtte en şanslı olunan semt Nişantaşı.

Yaşadığımız çağa tanışma uygulamalarının damgasını vurduğu bir gerçek. Hatta bazılarımızın hayatı sağa ya da sola kaydırmakla, belki de birkaç defadan fazla görüşmeyeceğimiz kişilerle konuşarak geçebiliyor. Bu uygulamalardan biri de, İstanbul’un iş merkezlerinin yoğunlukta olduğu semtlerinde çalışanların online flörtte en şanslı oldukları yerleri açıkladı. Uygulamanın hafta içi mesai saatlerinde kullanımına göre, kullanıcılarının en çok “Crush” olduğu, yani karşılıklı birbirlerini beğendiği semt Nişantaşı oldu. Nişantaşı’nı sırasıyla Taksim, Levent ve Mecidiyeköy takip ediyor. Bu uygulamaların en yoğun kullanıldığı saatler de öğle arası ve işten çıkış saatleri olan 18.00 ile 18.30 arası.

Online flört açısından şanslı olunan semtler sırasıyla şöyle:

– Nişantaşı

– Taksim Şişhane

– Levent

– Mecidiyeköy

– Gayrettepe

– Ümraniye

– Batı Ataşehir

– Etiler

– Maslak Plazalar

