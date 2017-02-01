MERT GÜLER İLE HİNDİSTAN 18. ULUSLARARASI YOGA FESTİVALİ TURU





Mert Güler, üç senedir Mevlana ve dönüş temalı ders veren ilk ve tek Türk eğitmen olarak Hindistan’da Yoga Festival’ine tur düzenliyor. Festival dışında Tac Mahal ve Delhi’de de harika bir program seni bekliyor.

Yoganın başkenti Rishikesh’de, Himalayaların eteklerinde, Ganj nehrinin kıyısında konumlanmış en büyük aşram Parmath Niketan’da 7 Gün – 7 Gece yoga ve sağlıklı yaşam üzerine bir festivale katılabilirsin. Yıllardır verdiği yoga ve pilates eğitimlerinin yanında ‘Aşkla Gülümse’ kitabı ile tanıdığımız Mert Güler bu festivalde eğitim veren Türkiye’den ilk hoca. Gezide, yoganın yanında meditatif müzik geceleri, Rishikesh, Tac Mahal ve Delhi gezileri ile Hindistan’ın da keşfedebileceksin. Festivalde dünyaca ünlü H. Pujya Swami Chidanand Saraswatiji, H. Pujya Swami Ramdevji, H. Pujya Radhanath Swamiji gibi pek çok eğitmen de olacak.

26 Şubat – 8 Mart 2017 – 2490 Euro 03 Şubat’a kadar (Uçak Dahil)

TAC MAHAL Aşkın Mimari Bulmuş Hali

• Dünya’nın 7 harikasından biri,

• Şah Cihan’ın eşi Mümtaz Sultan’a olan aşkını simgeler,

• Yapımında bir Sufi Mimar çok önemli katkıda bulunmuş,

• 21 yıl boyunca 22.000 işçi çalışmış,

• Gün doğumuyla birlikte pembemsi, ayı şığıyla birlikte altınımsı bir renk alır,

• Rivayete göre bu eşsiz renk değişiminin, Mümtaz Hatun’un his değişikliklerini yansıtmakta.

