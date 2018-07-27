MERKÜR RETROSUNA DİKKAT!





Merkür Retrosu sürecinde seni nelerin beklediğini öğrenmek için okumaya devam et.

26 Temmuz – 20 Ağustos tarihleri arasında Aslan burcunda geri hareket etmeye başlıyor. Ki bugün de Kanlı Ay Tutulması gerçekleşecek.

İşleri karmaşık hale getirecek güce sahip olduğunu hatırlatalım. Enerjiyi geri gönderdikleri için yönettiği konular ekseninde ilerlememeler gözlenebilir.

Merkür Retrosu’nda biraz sakin kararlar almak önemli noktalardan. Önemli bir seçim yapacaksanız veya risk alacağınızı düşündüğünüz konular varsa, temkinli kararlar alman önem teşkil ediyor. Kendini Merkür Retrosu’ndan koruyabileceğini ama diğer insanların davranışlarını göz ardı edemeyeceğini bilmende fayda var.

Hayatınızı değiştirebilecek bir şeyle karşı karşıyasan, bunun için beklemek isabetli olabilir.

Ağustos ayına kadar beklemeye alman gereken kararlara göz atmaya ne dersin?

Büyük Alışverişler Yapma

Tamamen gerekli olmadıkça, büyük alışverişlerden kaçın. Önerimiz büyük ya da toplu alışverişlerini 19 Ağustos tarihinden sonrasına ertelemen.

Sözleşmeler İmzalama

Bu süre zarfında herhangi bir şey imzalamaktan kaçınabilirsin. Sözlü anlaşmalarla ilerlemeye çalışıp, retro sona erdiğinde, sözleşmeyi tekrar oku ve senden beklenen her şeyden emin ol.

İş Yerinde Önemli Bir Toplantı Planlama

Merkür’ün iletişimden sorumlu olduğunu hatırlatalım. Patronunla yapacağın görüşmelerde de iletişim sorunu yaşayabileceğini unutmayın.

O İlk Randevuyu Ertele

Hayatınıza girecek yeni biriyle o ilk randevuyu retro sonrasına ertelemeye ne dersin? Unutma ki, sabır erdemdir.

Vazgeçme

Gerçekten bıkmış hissediyor olabilirsin, ancak derin bir nefes alıp vermeye ve o anı geçmeye çalış.

Yeni Bir Yere Seyahat Etme

Retro sırasında seyahat etmek bir risktir, bu yüzden herhangi bir yere gideceksen, daha önce gittiğin bir yer olduğundan emin olun.

Taşınma

Yeni bir eve taşınmaktan kaçınman da bu listenin olmazsa olmazı.

Eylül’e kadar beklemeye hazır mısın? Taşınma, yüksek bir tempo içerir içerir ve hatta pozitif bir zaman diliminde bile pek çok insan için kaotik bir hareket olabilir. Bu yüzden stresi ve oluşabilecek aksilikleri göz önünde bulundur ve bir şeyleri riske atma.

Kamuya Açık İfadelerden Kaçın

Kendini gerçekten ilham verici hissediyor olabilirsin ama bu süreçte düşüncelerini kendine sakla. Herkesin yüksek duygulara sahip olduğu bir dönemde, herhangi bir türden kamuya açık ifadeler kurmak, iletişimsel sorunları su üstüne çıkarabilir.

Eskiyi Şimdiye Taşıma

Eski sevgililerle temasa geçmek cazip gelebilir ya da eski sevgililerin seninle iletişim kurmaya çalışıyor olabilir.

Onları şimdiki zamanda karşılamayı düşünme. Merkür Retrosu, bizi eskiden duyduğumuz hislere karşı daha hassas ve romantik hissettirebilir ama buna aldanma.

Eski sevgilinle konuşma fırsatlarını nazikçe geri çevir.

Kaynak: Marie Claire

